‘मुझे शमशान के पास ढूंढना’…11 क्लास की छात्रा ने की आत्महत्या, लेटर लिख बताया कहा मिलेगी लाश

पुलिस ने बताया कि छात्रा के कमरे की तलाशी के दौरान एक डायरी बरामद हुई, जिसमें उसने अपने माता पिता के नाम एक भावनात्मक लेटर लिखा था। लेटर में लिखा था कि मां और पापा, मुझे माफ कर देना। मैं अपने दादाजी के पास जा रही हूं। मुझे मत ढूंढना। अगर ढूंढना ही हो तो श्मशान घाट के पास तालाब में देखना। डायरी मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत तालाब पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से तालाब की तलाशी ली गई। मोटर के जरिए पानी निकाला गया और पानी का स्तर कम होने पर कीचड़ में फंसा छात्रा का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।