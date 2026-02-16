सालों की नफरत का खूनी अंत: चाची से बेइंतहा नफरत करता था भतीजा, बेरमही से उतारा मौत के घाट

हरियाणा के यमुनानगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां चाची से नफरत में एक भतीजे ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। भतीजा चाची को पसंद नहीं करता था और सालों से अपने मन में उनके लिए नफरत पाले बैठा था। यह नफरत देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि भतीजे ने बेरहमी से चाची की हत्या कर दी। मृतका की पहचान सेना के हवलदार जसबीर सिंह की 34 वर्षीय पत्नी मोनिका के रूप में हुई है। मोनिका की हत्या का आरोपी उसके जेठ का बेटा युवराज फिलहाल फरार चल रहा है और पुलिस उसको तलाश कर रही है।