महिला मित्र की हत्या कर उसकी फोटो का बनवाया टैटू, बठिंडा में सामने आया क्राइम ऑफ पैशन का खौफनाक मामला

आरोपी युवक की पहचान 35 वर्षीय प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। वह बेरोजगार है और नशे की लत से जूझ रहा है। युवती मोगा जिला के बाघापुराना की रहने वाली थी और बठिंडा में रह रही थी। 9 फरवरी को हुई इस घटना के दौरान युवती सुरखपीर इलाके स्थित प्रिंस के घर पर ही थी और यहीं पर उसने कथित तौर पर युवती पर चाकूओं से वार करके उसकी हत्या कर दी। जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद उसने शव को दो दिन तक घर में ही रखा और बाद में उसे जलाने की कोशिश की। इसके बाद उसने शव को सूटकेस में डालकर 10 और 11 फरवरी की दरमियानी रात को बहमन दीवाना गांव के पास खेतों में फेंक दिया।