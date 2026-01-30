30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शादी के दो महीने बाद प्रेमी के साथ भागी पत्नी, सदमे में पति ने दे दी जान

कर्नाटक में शादी के दो महीने बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई जिसके चलते पति ने आत्महत्या कर ली। पति के मरने के बाद दोनों की शादी कराने वाले व्यक्ति ने भी अपनी जान दे दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 30, 2026

Harish and his wife Saraswati

हरीश और उनकी पत्नी सरस्वती (फोटो- Hate Detector एक्स पोस्ट)

कर्नाटक के दावणगेर में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी के धोखे से हताश होकर एक पति ने अपनी जान दे दी। यह मामला सामने आने पर दोनों की शादी कराने वाले व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर ली। मामले सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पत्नी की तलाश शुरू कर दी थी और अब उसे आखिरकार पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

23 जनवरी को घर से भागी थी पत्नी

मृतक पति की पहचान 30 वर्षीय हरीश के रूप में हुई है और उसकी सिर्फ दो महीने पहले सरस्वती नामक एक लड़की से शादी हुई थी। जानकारी के मुताबिक, सरस्वती 23 जनवरी को मंदिर जाने के नाम से घर से निकली थी लेकिन फिर वापस लौटकर नहीं आई। काफी देर इंतजार करने के बाद सरस्वती के घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सरस्वती की तलाश शुरू कर दी।

सुसाइड लेटर में बताई मरने की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि सरस्वती लापता नहीं हुई है बल्कि अपने प्रेमी शिवकुमार के साथ भाग गई है। जैसे ही सरस्वती के पति, हरीश को इस बात का पता चला वह यह सदमा नहीं झेल पाया और उसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। मरने से पहले हरीश ने एक सुसाइड लेटर लिखा जिसमें अपनी पत्नी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया।

शादी तय कराने वाला सरस्वती का चाचा

हरीश के आत्महत्या करने की बात जब 36 वर्षीय रुद्रेश को पता चली, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। रुद्रेश ने ही हरीश और सरस्वती की शादी करवाई थी और वह रिश्ते में सरस्वती का चाचा लगता था। सरस्वती के हरीश को धोखा देने और इसके चलते हरीश की जान चली जाने का दुख रुद्रेश बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली।

शादी से पहले से था पत्नी का रिलेशनशिप

शुरुआती जानकारी के अनुसार सरस्वती शादी से पहले से ही शिवकुमार के साथ रिलेशनसिप में थी। उसके पति हरीश को भी इस बात का पता था लेकिन इसके बावजूद हरीश ने सरस्वती के परिवारवालों के सामने उससे शादी करने की बात कही और उन्हें इस रिश्ते के लिए राजी किया। रुद्रेश ने ही हरीश और सरस्वती की शादी तय कराने में हरीश की मदद की थी।

SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू

दावणगेर के पुलिस अधीक्षक (SP) उमा प्रशांत ने बताया कि दोनों मृतकों के परिवारों ने शिकायत की है और SC/ST एक्ट के अंतर्गत दो मामले दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरीश की पत्नी सरस्वती को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Jan 2026 11:33 am

Hindi News / National News / शादी के दो महीने बाद प्रेमी के साथ भागी पत्नी, सदमे में पति ने दे दी जान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.