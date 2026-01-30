शादी के दो महीने बाद प्रेमी के साथ भागी पत्नी, सदमे में पति ने दे दी जान

हरीश और उनकी पत्नी सरस्वती (फोटो- Hate Detector एक्स पोस्ट)
कर्नाटक के दावणगेर में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी के धोखे से हताश होकर एक पति ने अपनी जान दे दी। यह मामला सामने आने पर दोनों की शादी कराने वाले व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर ली। मामले सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पत्नी की तलाश शुरू कर दी थी और अब उसे आखिरकार पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
मृतक पति की पहचान 30 वर्षीय हरीश के रूप में हुई है और उसकी सिर्फ दो महीने पहले सरस्वती नामक एक लड़की से शादी हुई थी। जानकारी के मुताबिक, सरस्वती 23 जनवरी को मंदिर जाने के नाम से घर से निकली थी लेकिन फिर वापस लौटकर नहीं आई। काफी देर इंतजार करने के बाद सरस्वती के घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सरस्वती की तलाश शुरू कर दी।
पुलिस जांच में सामने आया कि सरस्वती लापता नहीं हुई है बल्कि अपने प्रेमी शिवकुमार के साथ भाग गई है। जैसे ही सरस्वती के पति, हरीश को इस बात का पता चला वह यह सदमा नहीं झेल पाया और उसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। मरने से पहले हरीश ने एक सुसाइड लेटर लिखा जिसमें अपनी पत्नी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया।
हरीश के आत्महत्या करने की बात जब 36 वर्षीय रुद्रेश को पता चली, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। रुद्रेश ने ही हरीश और सरस्वती की शादी करवाई थी और वह रिश्ते में सरस्वती का चाचा लगता था। सरस्वती के हरीश को धोखा देने और इसके चलते हरीश की जान चली जाने का दुख रुद्रेश बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली।
शुरुआती जानकारी के अनुसार सरस्वती शादी से पहले से ही शिवकुमार के साथ रिलेशनसिप में थी। उसके पति हरीश को भी इस बात का पता था लेकिन इसके बावजूद हरीश ने सरस्वती के परिवारवालों के सामने उससे शादी करने की बात कही और उन्हें इस रिश्ते के लिए राजी किया। रुद्रेश ने ही हरीश और सरस्वती की शादी तय कराने में हरीश की मदद की थी।
दावणगेर के पुलिस अधीक्षक (SP) उमा प्रशांत ने बताया कि दोनों मृतकों के परिवारों ने शिकायत की है और SC/ST एक्ट के अंतर्गत दो मामले दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरीश की पत्नी सरस्वती को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है।
