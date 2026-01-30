शादी के दो महीने बाद प्रेमी के साथ भागी पत्नी, सदमे में पति ने दे दी जान

मृतक पति की पहचान 30 वर्षीय हरीश के रूप में हुई है और उसकी सिर्फ दो महीने पहले सरस्वती नामक एक लड़की से शादी हुई थी। जानकारी के मुताबिक, सरस्वती 23 जनवरी को मंदिर जाने के नाम से घर से निकली थी लेकिन फिर वापस लौटकर नहीं आई। काफी देर इंतजार करने के बाद सरस्वती के घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सरस्वती की तलाश शुरू कर दी।