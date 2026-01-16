‘मुझे जो सुख चाहिए वो मेरा पति नहीं दे सकता’…प्रेमी के लिए पति को छोड़ मायके गई महिला

इसी दौरान पत्नी ने फेसबुक पर एक युवक से बातचीत शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती हो गई और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। लेकिन युवक को जब महिला के शादीशुदा होने का पता चला तो उसने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। प्रेमी पर साथ रहने का दबाव बनाने के लिए महिला ने खून से उसका नाम लिखा और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। पति के अनुसार जुलाई 2025 में उसने अपनी पत्नी के फोन में उसकी और उसके प्रेमी की चैट देखी थी। सवाल किए जाने पर पत्नी ने कहा कि अगर उसका प्रेमी उससे बात नहीं करेगा तो वह अपने शरीर को चाकू से काट लेगी। इस बात को लेकर महीनों तक पति-पत्नी के बीच लड़ाई चली और फिर आखिरकार यह मामला थाने और महिला आयोग पहुंचा।