‘मुझे जो सुख चाहिए वो मेरा पति नहीं दे सकता’…प्रेमी के लिए पति को छोड़ मायके गई महिला

प्रेमी के लिए पति को छोड़ मायके गई महिला (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिहार के अरवल जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां अपनी पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान होकर एक पति ने महिला आयोग में शिकायत की है। पति ने बताया कि उसकी पत्नी खून से अपने आशिक का नाम लिखती है और अगर उसका प्रेमी उससे बात नहीं करता तो वह अपने शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चाकू से वार करने की धमकी देती है। पत्नी ने कहा कि उसका पति उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता है। वो अक्सर बाहर रहता है और उसे जो सुख चाहिए है वो उसका पति उसे नहीं दे सकता है।
एक दूसरे की शिकायत लेकर दोनों पति-पत्नी महिला आयोग पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार, दोनों की शादी 2020 में हुई थी और चार सालों तक दोनों अच्छे से एक-दूसरे के साथ रहे। शुरुआत में दोनों के बीच किसी बात का विवाद नहीं था। लेकिन 2025 में महिला का पति बाहर काम करने गया जिसके बाद दोनों के बीच मनमुटाव होने लगे। पति कई-कई दिनों तक घर से बाहर रहता था और इसी बात को लेकर दोनों में दूरी आने लगी। पति का कहना है कि इस दौरान उसने कई बार पत्नी से संबंध सुधारने की कोशिश की लेकिन परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आया।
इसी दौरान पत्नी ने फेसबुक पर एक युवक से बातचीत शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती हो गई और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। लेकिन युवक को जब महिला के शादीशुदा होने का पता चला तो उसने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। प्रेमी पर साथ रहने का दबाव बनाने के लिए महिला ने खून से उसका नाम लिखा और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। पति के अनुसार जुलाई 2025 में उसने अपनी पत्नी के फोन में उसकी और उसके प्रेमी की चैट देखी थी। सवाल किए जाने पर पत्नी ने कहा कि अगर उसका प्रेमी उससे बात नहीं करेगा तो वह अपने शरीर को चाकू से काट लेगी। इस बात को लेकर महीनों तक पति-पत्नी के बीच लड़ाई चली और फिर आखिरकार यह मामला थाने और महिला आयोग पहुंचा।
यहां पति ने जहां अपनी पत्नी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया तो वहीं पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत की। महिला ने बताया कि 21 नवंबर 2025 को मेरे और मेरे पति के बीच झगड़ा हुआ था और इसके बाद उसने मेरे साथ जमकर मारपीट की। महिला के अनुसार उसके पति ने उसके साथ गाली-गलौज की और उसके बाल भी काट दिए। महिला के पिता जब उसे लेने आए तो उसके पति ने उनके साथ भी मारपीट की। महिला ने बताया कि उसने पुलिस में मामले की शिकायत दी थी लेकिन इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब यह मामला महिला आयोग पहुंच गया है। यहां दोनों को फिलहाल एक महीने का समय दिया गया है और इसके बाद मामले में फैसला लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग