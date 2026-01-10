ड्रम में मिला कटा सिर, आसपास बिखरे थे शरीर के बाकी टुकड़े, लुधियाना में हत्या के आरोपी दंपती गिरफ्तार

मृतक की पहचान 35 वर्षीय दविंदर कुमार के रूप में हुई है जो कि मुंबई में एक प्रिंटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग की दुकान में काम करता था। दविंदर की हत्या के आरोप में भोरा गांव निवासी शमशेर सिंह उर्फ शेरा और उसकी पत्नी कुलदीप कौर को गिरफ्तार किया गया है। लुधियाना के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ADCP) समीर वर्मा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सलेम टाबरी पुलिस स्टेशन के पास के इलाके में राहगीरों को एक सफेद रंग का प्लास्टिक का ड्रम दिखा। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद स्थानीय पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की।