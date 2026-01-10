ड्रम में मिला कटा सिर, आसपास बिखरे थे शरीर के बाकी टुकड़े, लुधियाना में हत्या के आरोपी दंपती गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को किया गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
पंजाब के लुधियाना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पैसों के पुराने विवाद के चलते एक शख्स ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने अपने दोस्त के शव के कई टुकड़े किए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगा दिया। पुलिस को गुरुवार को सलेम टाबरी इलाके में मृतक का टुकड़ों में कटा हुआ शव मिलने पर मामले का खुलासा हुआ। लुधियाना पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की और शुक्रवार को आरोपी पती-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।
मृतक की पहचान 35 वर्षीय दविंदर कुमार के रूप में हुई है जो कि मुंबई में एक प्रिंटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग की दुकान में काम करता था। दविंदर की हत्या के आरोप में भोरा गांव निवासी शमशेर सिंह उर्फ शेरा और उसकी पत्नी कुलदीप कौर को गिरफ्तार किया गया है। लुधियाना के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ADCP) समीर वर्मा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सलेम टाबरी पुलिस स्टेशन के पास के इलाके में राहगीरों को एक सफेद रंग का प्लास्टिक का ड्रम दिखा। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद स्थानीय पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस को ड्रम के अंदर दविंदर का सिर मिला, जबकि उसके शरीर के बाकी अंग आसपास के इलाके में अलग-अलग जगहों पर बिखरे हुए पाए गए। पुलिस ने शव के टुकड़ों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। इस दौरान आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। इन कैमरों की फुटेज में आरोपी शेरा और उसकी पत्नी कुलदीप एक बोरे में शव के टुकड़े भरकर उसे ठिकाने लगाने के लिए ले जाते हुए देखे गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने पुलिस पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया।
शेरा ने पुलिस को बताया कि दविंदर 6 जनवरी को उसके घर उससे मिलने आया था। फिर दोनों ने साथ में उसके घर पर 'चिट्टा' (ड्रग्स) का नशा किया था। नशे की हालत में दोनों के बीच पैसों के पुराने लेन-देन को लेकर बहस शुरू हो गई। दविंदर ने शेरा से कुछ पैसे उधार लिए थे जो वो लौट नहीं रहा था। इसी बात के चलते गुस्से में शेरा ने दविंदर पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार दविंदर की हत्या करके शेरा ने आरी की मदद से उसके शव के छह टुकड़े किए और फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्हें ठिकाने लगा दिया।
मृतक दविंदर के परिवार ने पुलिस को बताया कि वह 6 जनवरी को डिजिटल प्रिंटिंग मशीनें खरीदने के लिए मुंबई से लुधियाना आया था। वह घर पहुंचने के बाद 15 मिनट वहां रुका और फिर किसी काम के लिए बाहर चला गया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। दविंदर के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शेरा और उसकी पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
