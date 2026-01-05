दोस्ती का दर्दनाक अंत: लड़ाई का बदला लेने के लिए ग्रुप ने किया दो दोस्तों का बेरहमी से मर्डर, ऐसे खुला राज

दरभंगा में एक समूह ने मिलकर दो दोस्तों की हत्या कर दी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
बिहार के दरभंगा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां मामूली लड़ाई के चलते दोस्तों के एक समूह ने अपने ही दो दोस्तों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ये सभी दोस्त नए साल की पार्टी करने गए थे। इसी दौरान इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी बात का बदला लेने के लिए समूह ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामले का खुलासा होने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।
यह मामला सदर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, दोनों लड़कों की हत्या कर समूह ने एक के शव को लावारिस फेंक दिया और दूसरे के शव को मिट्टी में छिपा दिया। मृतकों की पहचान कबीरचक गांव निवासी मन्ना महतो और बादल मंडल के रूप में हुई है। दो जनवरी की रात इन दोनों के परिजनों ने इनके अचानक लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस युवकों की तलाश में जुट गई।
इसी दौरान तीन जनवरी की सुबह पुलिस को पास के एक गांव के खेत में मन्ना महतो का शव लावारिस हालत में मिला। पुलिस ने शव की पहचान की और फिर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस को नए साल की पार्टी के बारे में पता चला और पुलिस ने मृतकों के दोस्त छोटू से इसे लेकर पूछताछ की। सख्ती से सवाल किए जाने पर छोटू ने पुलिस के सामने सारा सच बता दिया। छोटू से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने चार जनवरी को दूसरे मृतक बादल मंडल का शव भी बरामद कर लिया।
बादल का शव पुलिस को मिल्कीचक इलाके में मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिला। छोटू के बयान के आधार पर पुलिस ने उसके अन्य साथियों की भी तलाश शुरू कर दी है। घटना की पुष्टि करते हुए SDPO राजीव कुमार ने बताया कि, प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों युवकों का पहले रस्सी से गला घोंटा गया और फिर उन पर ईंट और पत्थरों से भी हमला किया गया। कुमार के अनुसार, हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन शुरुआती जांच के अनुसार, नए साल की पार्टी के दौरान दोनों मृतकों का छोटू और अन्य दोस्तों से कुछ विवाद हो गया था जिसका बदला लेने के लिए 2 जनवरी को दोनों की हत्या कर दी गई।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग