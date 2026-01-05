दोस्ती का दर्दनाक अंत: लड़ाई का बदला लेने के लिए ग्रुप ने किया दो दोस्तों का बेरहमी से मर्डर, ऐसे खुला राज

बादल का शव पुलिस को मिल्कीचक इलाके में मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिला। छोटू के बयान के आधार पर पुलिस ने उसके अन्य साथियों की भी तलाश शुरू कर दी है। घटना की पुष्टि करते हुए SDPO राजीव कुमार ने बताया कि, प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों युवकों का पहले रस्सी से गला घोंटा गया और फिर उन पर ईंट और पत्थरों से भी हमला किया गया। कुमार के अनुसार, हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन शुरुआती जांच के अनुसार, नए साल की पार्टी के दौरान दोनों मृतकों का छोटू और अन्य दोस्तों से कुछ विवाद हो गया था जिसका बदला लेने के लिए 2 जनवरी को दोनों की हत्या कर दी गई।