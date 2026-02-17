मां ने किया बेटी का सौदा, 2.10 लाख में नवजात को अंजान लोगों के हवाले करने को हुई तैयार

पंजाब के लुधियाना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची को 2.10 लाख रुपये में बेचने की कथित साजिश रची। पुलिस के अनुसार महिला पहले से चार बेटियों की मां थी और पांचवी बेटी को पालना नहीं चाहती थी। सोमवार को लुधियाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी महिला सहित छह लोगों को गिरफ्तार कर इस अवैध सौदे को नाकाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची को एक निःसंतान दंपति को सौंपने की तैयारी थी, लेकिन समय रहते सूचना मिलने पर पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया।