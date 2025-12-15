भाई की हत्या का बदला दस साल बाद, आरोपी गांव लौटा तो सरेआम उतारा मौत के घाट

भाई की हत्या के आरोपी को दस साल बाद उतारा मौत के घाट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हत्या और बदले की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने 10 साल पहले उसके छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। सोमवार को पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना रविवार रात फरक्का पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) के केन्दुआ ऐश पॉन्ड में हुई है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
मृतक की पहचान 48 वर्षीय आलम शेख के रूप में हुई है, जो कि ऐश पॉन्ड में रात के समय चौकीदार का काम करता था। रविवार रात जब वह काम पर जा रहा था उसी दौरान पन्ना शेख नामक एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 2015 में जोरपुखुरिया गांव में हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल, दस साल पहले गांव के लोगों के बीच एक विवाद हो गया था। इसी दौरान आलम शेख (मृतक) और उसके साथियों ने मिलकर पन्ना शेख के भाई तौफीक शेख की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में फरक्का पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए आलम शेख को गिरफ्तार कर लिया था। लंबे समय तक जेल में सजा काटने के बाद आलम शेख बेल को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ भाई की हत्या के बाद पन्ना शेख गांव डर के चलते छोड़कर चला गया था। पन्ना शेख कुछ ही महीनों पहले गांव लौटा था और वहीं रह रहा था। सालों पहले हुई अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए रविवार रात पन्ना शेख ने अपने साथियों के साथ आलम शेख पर हमला कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक आलम शेख पर चाकू से कई वार किए और फिर मौके से फरार हो गए।
इस घटना में आलम शेख की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच के अनुसार यह मामला बदले के लिए की गई हत्या का लग रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की तलाश के लिए अभियान चलाए जा रहे है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।
