भाई की हत्या का बदला दस साल बाद, आरोपी गांव लौटा तो सरेआम उतारा मौत के घाट

मृतक की पहचान 48 वर्षीय आलम शेख के रूप में हुई है, जो कि ऐश पॉन्ड में रात के समय चौकीदार का काम करता था। रविवार रात जब वह काम पर जा रहा था उसी दौरान पन्ना शेख नामक एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 2015 में जोरपुखुरिया गांव में हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल, दस साल पहले गांव के लोगों के बीच एक विवाद हो गया था। इसी दौरान आलम शेख (मृतक) और उसके साथियों ने मिलकर पन्ना शेख के भाई तौफीक शेख की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में फरक्का पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज कराया गया था।