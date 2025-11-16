Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

महाराष्ट्र: 16 साल बाद बेटे ने पिता की हत्या का लिया बदला, दुकान में घुसकर किया मर्डर

Son Revenge Father Murder: 16 साल पुराने खून का बदला लेने के लिए एक युवक ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। उसने अपने पिता के कथित हत्यारे की निर्मम हत्या कर दी।

मुंबई

Dinesh Dubey

Nov 16, 2025

बेटे ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए दुकानदार को मार डाला (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र के नांदेड जिले में एक सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां हत्या का बदला लेने के लिए एक युवक ने अपने पिता के कथित हत्यारे को 16 साल बाद मार डाला। यह हैरान करने वाली घटना शुक्रवार शाम करीब सात बजे बलीरामपुर पंचशील नगर इलाके में हुई। हत्या करने वाले तीनों आरोपी महज 19 से 20 वर्ष की उम्र के हैं।

मृतक की पहचान राष्ट्रपाल तुकाराम कपाले (39) के रूप में हुई है। वर्ष 2009 में मुख्य आरोपी नागेश गवले के पिता राजेंद्र गवले की हत्या के मामले में राष्ट्रपाल का नाम भी आरोपियों में शामिल था, हालांकि बाद में अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे और अन्य दो लोगों को बरी कर दिया था। जेल से बाहर आने के बाद राष्ट्रपाल ऑटो चलाकर अपनी रोजी-रोटी कमाता था और घर पर छोटी किराना दुकान भी चलाता था।

लेकिन 16 साल बाद भी नागेश गवले अपनी पिता की हत्या को भूला नहीं पाया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि नागेश लंबे समय से बदला लेने की फिराक में था। शुक्रवार शाम उसे पता चला कि राष्ट्रपाल अपनी दुकान पर अकेला है। इसके बाद उसने अपने दो दोस्तों को बुलाया और दुकान में घुसकर धारदार हथियारों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर तौर पर घायल राष्ट्रपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और आरोपी वहां से फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही नांदेड ग्रामीण पुलिस एक्शन में आई। शुरुआत में आरोपियों की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन पुलिस ने जब जांच का दायरा बढ़ाया तो सारा मामला सुलझ गया। महज तीन घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में नागेश राजेंद्र गवले (20), अभिजीत गजभरे (20) और लकी राजकुमार पारखे (19) शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि हत्या का मकसद 16 साल पुराने खून का बदला लेना था। इस वारदात ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

Updated on:

16 Nov 2025 10:12 pm

Published on:

16 Nov 2025 09:46 pm

महाराष्ट्र: 16 साल बाद बेटे ने पिता की हत्या का लिया बदला, दुकान में घुसकर किया मर्डर

