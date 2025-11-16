महाराष्ट्र: 16 साल बाद बेटे ने पिता की हत्या का लिया बदला, दुकान में घुसकर किया मर्डर

लेकिन 16 साल बाद भी नागेश गवले अपनी पिता की हत्या को भूला नहीं पाया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि नागेश लंबे समय से बदला लेने की फिराक में था। शुक्रवार शाम उसे पता चला कि राष्ट्रपाल अपनी दुकान पर अकेला है। इसके बाद उसने अपने दो दोस्तों को बुलाया और दुकान में घुसकर धारदार हथियारों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर तौर पर घायल राष्ट्रपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और आरोपी वहां से फरार हो गए।