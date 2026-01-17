ब्रेकअप नहीं हुआ बर्दाश्त तो प्रेमिका के नए प्रेमी को उतारा मौत के घाट, पिता ने भी कांड में दिया साथ

अंशु के लापता होने पर उसके परिवार ने पुलिस में मामले की शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। सोमवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को खेत में बंद बोरे में लाश मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस अंशु के परिवार के साथ मौके पर पहुंची और शव की पहचान की गई। पुलिस ने अंशु के परिवार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इसी दौरान सवेरा के पिता से भी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सवेरा का पिता बार-बार अपना बयान बदल रहा था जिसके चलते पुलिस को शक हुआ। बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।