17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ब्रेकअप नहीं हुआ बर्दाश्त तो प्रेमिका के नए प्रेमी को उतारा मौत के घाट, पिता ने भी कांड में दिया साथ

नालंदा में एक युवक ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी पूर्व प्रेमिका के नए प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 17, 2026

Crime News

पिता के साथ मिलकर प्रेमिका के नए प्रेमी की हत्या कर दी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार के नालंदा में एक छात्र की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 23 वर्षीय अंशु कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने एक पिता-पुत्र की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में जहां यह मामला पैसों के विवाद से जुड़ा लग रहा था वहीं अब सामने आया है कि अंशु की हत्या लव ट्राएंगल के चलते हुई है। आरोपियों की पहचान कोयल बिगहा निवासी सवेरा कुमार और उसके पिता सुबोध कुमार के रूप में हुई है। सवेरा मृतक अंशु की प्रेमिका का पूर्व प्रेमी है। ब्रेकअप से नाराज होकर सवेरा ने अंशु की हत्या की साजिश रच डाली।

तीन सालों का रिश्ता टूटने पर रची हत्या की साजिश

अंशु का काजल नाम की एक लड़की के साथ अफेयर था जो कि उसके दोस्त की बहन थी। काजल पिछले तीन सालों से अंशु के साथ रिलेशनसिप में थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था जिसके बाद काजल ने सवेरा से ब्रेकअप कर लिया और वह अंशु के साथ रिलेशनसिप में आ गई। यही बात सवेरा को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने पिता के साथ मिलकर अंशु की हत्या की साजिश रच डाली।

पहले गला दबाया, फिर कुदाल से उसके सिर पर किया वार

हत्या को अंजाम देने के लिए 12 जनवरी को सवेरा ने अंशु को फोन करके थरथरी बाजार स्थित अपने घर पर बुलाया। दोपहर करीब 3 बजे अंशु वहां पहुंचा जिसके बाद सवेरा ने अपने पिता के साथ मिलकर पहले उसका गला दबा दिया और फिर कुदाल से उसके सिर पर कई बार वार किया। इतने में भी आरोपियों को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने धारदार हथियार से अंशु का गला रेंत दिया। अंशु की हत्या के बाद उसके शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर दोनों आरोपियों ने आधी रात को खेत में फेंक दिया। इसके बाद सवेरा अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया।

पुलिस पूछताछ में सवेरा के पिता ने कबूल किया गुनाह

अंशु के लापता होने पर उसके परिवार ने पुलिस में मामले की शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। सोमवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को खेत में बंद बोरे में लाश मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस अंशु के परिवार के साथ मौके पर पहुंची और शव की पहचान की गई। पुलिस ने अंशु के परिवार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इसी दौरान सवेरा के पिता से भी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सवेरा का पिता बार-बार अपना बयान बदल रहा था जिसके चलते पुलिस को शक हुआ। बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 01:21 pm

Hindi News / National News / ब्रेकअप नहीं हुआ बर्दाश्त तो प्रेमिका के नए प्रेमी को उतारा मौत के घाट, पिता ने भी कांड में दिया साथ

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.