मां-बाप की नींद खुली तो घर के बाहर पड़ी मिली बेटी की लाश, 9 महीने पहले ही हुई थी शादी

शव फेंकने की यह घटना घर के बाहर लेग सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। इसमें लोग गाड़ी से उतरकर शव फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। जांच के दौरान सामने आया कि शव फेंकने के लिए जिस स्कॉर्पियो वाहन का इस्तेमाल किया गया, वह एक सेवारत पुलिस उपनिरीक्षक के नाम पर पंजीकृत है। यह जानकारी सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई। हरिहरनाथ थाना पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और यह जांच की जा रही है कि संबंधित पुलिसकर्मी की इस घटना में कोई भूमिका है या उसकी जानकारी के बिना वाहन का दुरुपयोग हुआ। जिला पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।