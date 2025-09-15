3 बच्चों का बाप ने पड़ोसी की 18 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, प्रेग्नेंट हुई तो खुली पोल

Rape By Neighbor: सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देशभर में अपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे है। उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन बच्चों के पिता एक विवाहित पड़ोसी ने अपनी 18 वर्षीय दलित पड़ोसन के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद लड़की गर्भवती हो गई। गर्भावस्था के खुलासे के बाद ही परिवार को इस जघन्य अपराध का पता चला। पीड़िता के परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।