Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

11 साल की बच्ची को बेल्ट से पीटते थे सौतेली मां और बाप, फिर एक दिन फंदे से लटका मिला मासूम का शव

पश्चिम बंगाल के अलीपुर में 11 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में, उसकी दादी और पड़ोसियों की शिकायत के बाद पुलिस ने बच्ची की सौतेली मां (जो आरजी कर रेप दोषी की बहन है) और पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 30, 2025

Crime News

11 साल की बच्ची की हत्या के आरोप में बाप और सौतेली मां के खिलाफ मामला दर्ज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पश्चिम बंगाल में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहाँ, अलीपुर में एक 11 साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में उसकी सौतेली मां और पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि यह महिला आरजी कर रेप मामले के दोषी संजय रॉय की बहन है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह महिला, मृतका बच्ची की मौसी भी लगती थी, जिसकी मां के मरने के बाद घर वालों ने उसकी शादी बच्ची के पिता से करा दी। बच्ची की मां ने कुछ सालों पहले आत्महत्या कर के अपनी जान दे दी थी। अलीपुर पुलिस ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची की दादी ने उसकी असामयिक मौत के बाद अपने बेटे भोला सिंह और बहू पूजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

दादी ने लगाया हत्या का आरोप

मृतका बच्ची अलीपुर में डी.एल. खान रोड पर स्थित विद्यासागर कॉलोनी की रहने वाली थी। बच्ची की दादी के साथ साथ उसके पड़ोसियों ने भी भोला और पूजा के खिलाफ शिकायत की है। जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर के मामले की जांच शुरु कर दी गई है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मामले की जांच बहुत गंभीरता से की जा रही है। हम सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

अलमारी में लटकी मिली थी बच्ची

बता दें कि, छठी कक्षा में पढ़ने वाली मृतका बच्ची 19 अक्टूबर को अपने घर में एक अलमारी के अंदर फंदे से लटकी हुई मिली थी। इसके बाद बच्ची को तुरंत गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान 20 अक्टूबर को बच्ची की मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार, घटना के समय बच्ची के अलावा घर पर कोई नहीं था। उसकी सौतेली मां बाजार गई थी और पिता भी घर से बाहर था। बच्ची की शुरुआती पोस्टमार्ट्म रिपोर्ट में सामने आया था कि उसकी मौत आत्महत्या के कारण हुई है। ऑटोप्सी (शव परीक्षा) रिपोर्ट में गर्दन पर फंदे के निशान जैसे सबूत देखने के बाद आत्महत्या की पुष्टि की गई थी।

दिवाली से पहले पिता ने की थी बेल्ट से पिटाई

हालांकि पड़ोसियों और बच्ची की दादी का आरोप है कि सौतेली मां पूजा और पिता भोला ने बच्ची की जान ली है। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि भोला के घर पर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। मृतका बच्ची की दादी ने बताया कि बच्ची उनसे अक्सर सौतेली मां और पिता द्वारा पीटे जाने की शिकायत करती थी। दादी ने कहा कि, उन्होंने कई बार खुद भी बहु पूजा को पोती को मारते हुए देखा था। काली पूजा और दिवाली से पहले भी बच्ची को उसके पिता ने बेल्ट से मारा था। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Oct 2025 03:20 pm

Hindi News / National News / 11 साल की बच्ची को बेल्ट से पीटते थे सौतेली मां और बाप, फिर एक दिन फंदे से लटका मिला मासूम का शव

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: ‘कमल का बटन इतना जोर से दबाएं कि झटके इटली में लगें’, रैली को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने अपनी सभा में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन की चर्चा कर आरजेडी पर कसा तंज

Pm Modi in CG: परिक्रमा पथ पर प्रधानमंत्री होंगे रथ पर सवार, शांति शिखर में लगाएंगे ध्यान, जानें मिनट टू मिनट प्रोग्राम
पटना

बिहार चुनाव 2025: छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के सामने किला बचाने की चुनौती, पीएम मोदी की सभा आज

PM Modi
पटना

बढ़ रहा लालू परिवार में विवाद, तेज प्रजाप के काफिले पर हुआ हमला, तेजस्वी के गुंडों पर लगाया आरोप

Tejashwi Yadav and Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: ओसामा की सीट पर बीजेपी की नजर, जानें योगी आदित्यनाथ की सभा में क्यों बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग?

Yogi aditynath
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.