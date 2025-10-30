11 साल की बच्ची को बेल्ट से पीटते थे सौतेली मां और बाप, फिर एक दिन फंदे से लटका मिला मासूम का शव

11 साल की बच्ची की हत्या के आरोप में बाप और सौतेली मां के खिलाफ मामला दर्ज (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पश्चिम बंगाल में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहाँ, अलीपुर में एक 11 साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में उसकी सौतेली मां और पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि यह महिला आरजी कर रेप मामले के दोषी संजय रॉय की बहन है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह महिला, मृतका बच्ची की मौसी भी लगती थी, जिसकी मां के मरने के बाद घर वालों ने उसकी शादी बच्ची के पिता से करा दी। बच्ची की मां ने कुछ सालों पहले आत्महत्या कर के अपनी जान दे दी थी। अलीपुर पुलिस ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची की दादी ने उसकी असामयिक मौत के बाद अपने बेटे भोला सिंह और बहू पूजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
मृतका बच्ची अलीपुर में डी.एल. खान रोड पर स्थित विद्यासागर कॉलोनी की रहने वाली थी। बच्ची की दादी के साथ साथ उसके पड़ोसियों ने भी भोला और पूजा के खिलाफ शिकायत की है। जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर के मामले की जांच शुरु कर दी गई है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मामले की जांच बहुत गंभीरता से की जा रही है। हम सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं।
बता दें कि, छठी कक्षा में पढ़ने वाली मृतका बच्ची 19 अक्टूबर को अपने घर में एक अलमारी के अंदर फंदे से लटकी हुई मिली थी। इसके बाद बच्ची को तुरंत गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान 20 अक्टूबर को बच्ची की मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार, घटना के समय बच्ची के अलावा घर पर कोई नहीं था। उसकी सौतेली मां बाजार गई थी और पिता भी घर से बाहर था। बच्ची की शुरुआती पोस्टमार्ट्म रिपोर्ट में सामने आया था कि उसकी मौत आत्महत्या के कारण हुई है। ऑटोप्सी (शव परीक्षा) रिपोर्ट में गर्दन पर फंदे के निशान जैसे सबूत देखने के बाद आत्महत्या की पुष्टि की गई थी।
हालांकि पड़ोसियों और बच्ची की दादी का आरोप है कि सौतेली मां पूजा और पिता भोला ने बच्ची की जान ली है। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि भोला के घर पर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। मृतका बच्ची की दादी ने बताया कि बच्ची उनसे अक्सर सौतेली मां और पिता द्वारा पीटे जाने की शिकायत करती थी। दादी ने कहा कि, उन्होंने कई बार खुद भी बहु पूजा को पोती को मारते हुए देखा था। काली पूजा और दिवाली से पहले भी बच्ची को उसके पिता ने बेल्ट से मारा था। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
