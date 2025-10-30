11 साल की बच्ची को बेल्ट से पीटते थे सौतेली मां और बाप, फिर एक दिन फंदे से लटका मिला मासूम का शव

पश्चिम बंगाल में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहाँ, अलीपुर में एक 11 साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में उसकी सौतेली मां और पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि यह महिला आरजी कर रेप मामले के दोषी संजय रॉय की बहन है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह महिला, मृतका बच्ची की मौसी भी लगती थी, जिसकी मां के मरने के बाद घर वालों ने उसकी शादी बच्ची के पिता से करा दी। बच्ची की मां ने कुछ सालों पहले आत्महत्या कर के अपनी जान दे दी थी। अलीपुर पुलिस ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची की दादी ने उसकी असामयिक मौत के बाद अपने बेटे भोला सिंह और बहू पूजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।