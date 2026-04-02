मासूम बच्चों के साथ दी अपनी जान, पति की दूसरी शादी से परेशान महिला ने उठाया बड़ा कदम

घटना वाले दिन प्रवीण दोपहर करीब 1:30 बजे काम से घर लौटा। उसने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है और काफी आवाज देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य बेहद भयावह था, उसने देखा कि श्रावंती और उसके दोनों बेटे मृत पड़े है। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे डायल 100 के जरिए पुलिस को मामले की सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में तीनों के शव फंदे से लटके मिले हैं, हालांकि यह जांच का विषय है कि बच्चों की पहले हत्या की गई या नहीं।