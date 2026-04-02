प्री-मानसून का बदला अंदाज़: अगले 7 दिन जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का IMD अलर्ट

Heavy Rain Alert issued by IMD
प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के आने से देश में मौसम बदल गया है। मानसून (Monsoon) के 2025 सीज़न में देशभर में जोरदार बारिश देखने को मिली और कई राज्यों में तो हर बार से ज़्यादा बादल बरसे और पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के बाद भी कई राज्यों में बारिश पर ब्रेक नहीं लगा। देश में प्री-मानसून की दस्तक के बाद कई राज्यों में फिर से बारिश शुरू हो गई है। अब देश में प्री-मानसून का अंदाज़ बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 7 दिन कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
राजस्थान में मानसून 2025 के दौरान और इसके बाद भी अच्छी बारिश देखने को मिली। प्री-मानसून की दस्तक के बाद से राज्य में मौसम बदल गया है। अब राजस्थान में प्री-मानसून का अंदाज़ बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान में अगले 7 दिन भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने की भी संभावना है।
केरल में हर साल मानसून सबसे पहले दस्तक देता है और 2025 में भी ऐसा ही देखने को मिला, जिससे जोरदार बारिश हुई। मानसून के 2025 सीज़न में और इसके बाद राज्य में बेहतरीन बारिश हुई और यह सिलसिला थमा नहीं। प्री-मानसून के आने से राज्य में मौसम में तेज़ी आई और अब केरल में प्री-मानसून का अंदाज़ बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 7 दिन केरल में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान 30-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
देश के कई राज्यों में प्री-मानसून का अंदाज़ बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 7 दिन उत्तरपश्चिम भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य भारत में अगले 7 दिन मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज़ बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पश्चिम भारत के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 7 दिन मध्य और तटीय महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज़ बारिश होगी। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, माहे, पुडुचेरी, यनम, रायलसीमा और कराईकल के लिए मौसम विभाग ने अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिन के लिए मौसम विभाग ने उत्तरीपूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में जमकर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने, बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
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