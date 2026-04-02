प्री-मानसून का बदला अंदाज़: अगले 7 दिन जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का IMD अलर्ट

देश के कई राज्यों में प्री-मानसून का अंदाज़ बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 7 दिन उत्तरपश्चिम भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य भारत में अगले 7 दिन मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज़ बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पश्चिम भारत के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 7 दिन मध्य और तटीय महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज़ बारिश होगी। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, माहे, पुडुचेरी, यनम, रायलसीमा और कराईकल के लिए मौसम विभाग ने अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिन के लिए मौसम विभाग ने उत्तरीपूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में जमकर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने, बिजली गरजने का भी अलर्ट है।