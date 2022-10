Dominos Pizza में मिले कांच के टुकड़ें, तस्वीरें वायरल होने पर कंपनी ने लिया संज्ञान, होगी जांच

Glass in Dominos Pizza: मुंबई के एक शख्स ने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया था। जिसमें उसे कांच के तीन टुकड़े मिले। इसकी तस्वीर को ट्वीट करते हुए शख्स मामले की शिकायत पुलिस से की। जिसके बाद यह ट्वीट वायरल हो रहा है। अब कंपनी ने मामले में खुद से संज्ञान लेकर जांच कराने की बात कही है।

Glass in Dominos Pizza: पिज्जा लोगों का पंसदीदा फास्ट फूड है। डोमिनोज का पिज्जा भारत ही नहीं दुनिया भर में पसंद किया जाता है। अब तो इसके सेंटर छोटे-छोटे शहरों में भी खुल गए हैं। लेकिन मुंबई के एक शख्स को डोमिनोज के पिज्जा कुछ ऐसा मिला, जिससे उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। दरअसल मुंबई के अरुण कोल्लूरी नामक शख्स ने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया था। जब उसने पिज्जा का पॉकेट खोला तो करीब आधा पिज्जा खाने के बाद उसमें कांच के तीन टुकड़े मिले। जिसकी शिकायत उसने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए ट्ववीट कर की थी।

