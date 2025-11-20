‘असम को काट दो, चक्का जाम करो’: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम की भड़काऊ क्लिप दिखाई

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कई वीडियो पेश किए, जो आरोपपत्र का हिस्सा हैं। इनमें इमाम को 2019-2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में दिए गए भाषण दिखाए गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ में दिए भाषण में इमाम ने कथित तौर पर कहा था, 'अगर हम संगठित हों और 5 लाख लोग हों तो हम असम और उत्तर-पूर्व को भारत से हमेशा के लिए काट सकते हैं। अगर हमेशा के लिए नहीं, तो कम से कम एक-दो महीने के लिए तो जरूर। चिकन नेक पर इतना मलबा डाल दो कि रेलवे को साफ करने में एक महीना लग जाए।' एक अन्य क्लिप में वे पूरे देश में सीएए विरोध में 'चक्का जाम' करने के लिए भीड़ को उकसाते नजर आ रहे हैं।