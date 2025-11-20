Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘असम को काट दो, चक्का जाम करो’: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम की भड़काऊ क्लिप दिखाई

शरजील इमाम 2020 से जेल में है और उस पर राजद्रोह और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 सहित कई आरोप हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 20, 2025

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (ANI)

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में कड़ा विरोध किया। पुलिस ने तर्क दिया कि आतंकवाद में शामिल बुद्धिजीवी जमीन पर काम करने वालों से कहीं अधिक खतरनाक होते हैं।

दिल्ली ब्लास्ट का भी किया जिक्र

जमानत याचिका पर बहस के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने 10 नवंबर को लाल किला पर हुए विस्फोट का उदाहरण दिया और कहा कि अब डॉक्टरों-इंजीनियरों का राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक चलन बन गया है। उन्होंने कोर्ट को शरजील इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों के वीडियो क्लिप्स भी दिखाए।

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम जनवरी 2020 से जेल में हैं। उन पर देशद्रोह और यूएपीए की धारा 13 सहित कई गंभीर आरोप हैं। इमाम, उमर खालिद और अन्य ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2 सितंबर 2025 को जमानत ठुकराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

भड़काऊ वीडियो में शरजील इमाम ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कई वीडियो पेश किए, जो आरोपपत्र का हिस्सा हैं। इनमें इमाम को 2019-2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में दिए गए भाषण दिखाए गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ में दिए भाषण में इमाम ने कथित तौर पर कहा था, 'अगर हम संगठित हों और 5 लाख लोग हों तो हम असम और उत्तर-पूर्व को भारत से हमेशा के लिए काट सकते हैं। अगर हमेशा के लिए नहीं, तो कम से कम एक-दो महीने के लिए तो जरूर। चिकन नेक पर इतना मलबा डाल दो कि रेलवे को साफ करने में एक महीना लग जाए।' एक अन्य क्लिप में वे पूरे देश में सीएए विरोध में 'चक्का जाम' करने के लिए भीड़ को उकसाते नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार के डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री को कितना मिलता है वेतन, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
राष्ट्रीय
Salary Of Deputy CM

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Nov 2025 09:37 pm

Hindi News / National News / ‘असम को काट दो, चक्का जाम करो’: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम की भड़काऊ क्लिप दिखाई

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद का रहा दबदबा

नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद की गूंज
राष्ट्रीय

नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद पर RJD का अटैक, 10 मंत्रियों का नाम लेकर कसा तंज

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
पटना

Bihar New Cabinet: कुर्मी, यादव, भूमिहार या राजपूत… नीतीश की नई टीम में किस जाति का दबदबा?

bihar new cabinet
पटना

Bihar Political History: श्री बाबू के शासन में चमकता था बिहार, ‘सुशासन बाबू’ तक आते-आते कैसे बन गया बीमारू राज्य?

Bihar Political History
Patrika Special News

बिहार चुनाव में हार के बाद ज्योति सिंह का नया आरोप, पति पवन सिंह पर फोड़ा हार ठीकरा

Pawan Singh Jyoti Singh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.