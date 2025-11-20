बिहार के डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री को कितना मिलता है वेतन, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

Deputy CM Salary: नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हुए दो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वह अब बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने 10वीं बार शपथ भी ली है। वहीं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन और सम्राट चौधरी-विजय सिन्हा के डिप्टी सीएम बनने के बाद सबसे ज्यादा पूछा जा रहा सवाल यही है कि आखिर डिप्टी सीएम को कितनी सैलरी मिलती है? क्या वे कैबिनेट मंत्री से ज्यादा कमाते हैं?