बांग्लादेश की बड़ी परीक्षा: क्या हसीना की फांसी की सजा के बाद नई सरकार दोहराएगी पुरानी गलतियां ?

Sheikh Hasina Death Sentence: बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा (Sheikh Hasina Death Sentence) सुना दी है। यह फैसला उनकी देश से गैर-मौजूदगी में आया है। कोर्ट ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए हुई 1400 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार ठहराया (Bangladesh Student Crackdown Verdict) है। हसीना अभी भारत में हैं और फिलहाल यह सजा सिर्फ कागजों पर है। हसीना ने इस फैसले को “राजनीतिक बदला” बताया और कहा कि उन्होंने किसी को मारने का आदेश नहीं दिया। लेकिन इसके उलट बांग्लादेश की सड़कों पर लोग जश्न मना रहे हैं, उनके लिए यह 15 साल के जुल्म का हिसाब है।