Cuttack Violence: दुर्गा विसर्जन के दौरान भारी बवाल, दो समूहों की झड़प के बाद इंटरनेट बंद; VHP ने बुलाया बंद

कटक में इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद (Photo-X)
Cuttack Violence: ओडिशा सरकार ने दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हिंसक झड़पों के बाद कटक शहर के बड़े हिस्से में इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया। राज्य के गृह विभाग ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि यह निर्णय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है, जो सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को बाधित कर सकते हैं।
यह प्रतिबंध मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट सहित सभी ऑनलाइन मैसेजिंग सेवाओं पर लागू होगा, जो 5 अक्टूबर की शाम 7:00 बजे से लेकर 6 अक्टूबर की शाम 7:00 बजे तक लागू रहेगा।
वहीं, कटक-भुवनेश्वर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोला ने बताया कि कटक में दिन में हुई हिंसक गुटीय झड़प के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। उन्होंने कहा- हमारे अधिकारी शांति सुनिश्चित करने और आगे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। हमने हिंसा में शामिल कई लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया है।
उन्होंने आगे कहा- फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं और कई इलाकों में सामान्य आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। यह दर्शाता है कि शांति बहाल हो रही है।
बता दें कि मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। पुलिस के अनुसार हाथी पोखरी के पास रात डेढ़ से दो बजे के बीच झड़पें तब शुरू हुईं जब स्थानीय लोगों के एक समूह ने जुलूस के दौरान तेज़ संगीत बजाने पर कथित तौर पर आपत्ति जताई। विवाद तेज़ी से बढ़ा और कथित तौर पर छतों से भीड़ पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं।
इस घटना में कटक के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव सहित कम से कम आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इस दौरान हुई अफरा-तफरी में कई वाहन और सड़क किनारे लगे स्टॉल भी क्षतिग्रस्त हो गए।
इस बीच, विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को कटक में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। विहिप के एक प्रवक्ता ने कहा- बार-बार अनुरोध के बावजूद, पुलिस उपद्रवियों पर काबू पाने में नाकाम रही। हम लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं।
