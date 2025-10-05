Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Cuttack Violence: दुर्गा विसर्जन के दौरान भारी बवाल, दो समूहों की झड़प के बाद इंटरनेट बंद; VHP ने बुलाया बंद

Odisha Violence: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोला ने बताया कि कटक में हुई हिंसक गुटीय झड़प के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

2 min read

भुवनेश्वर

image

Ashib Khan

Oct 05, 2025

कटक में इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद (Photo-X)

Cuttack Violence: ओडिशा सरकार ने दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हिंसक झड़पों के बाद कटक शहर के बड़े हिस्से में इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया। राज्य के गृह विभाग ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि यह निर्णय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है, जो सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को बाधित कर सकते हैं।

24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर लगाया प्रतिबंध

यह प्रतिबंध मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट सहित सभी ऑनलाइन मैसेजिंग सेवाओं पर लागू होगा, जो 5 अक्टूबर की शाम 7:00 बजे से लेकर 6 अक्टूबर की शाम 7:00 बजे तक लागू रहेगा।

‘कई लोगों को लिया हिरासत में’

वहीं, कटक-भुवनेश्वर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोला ने बताया कि कटक में दिन में हुई हिंसक गुटीय झड़प के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। उन्होंने कहा- हमारे अधिकारी शांति सुनिश्चित करने और आगे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। हमने हिंसा में शामिल कई लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया है।

नियंत्रण में है स्थिति-अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

उन्होंने आगे कहा- फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं और कई इलाकों में सामान्य आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। यह दर्शाता है कि शांति बहाल हो रही है।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। पुलिस के अनुसार हाथी पोखरी के पास रात डेढ़ से दो बजे के बीच झड़पें तब शुरू हुईं जब स्थानीय लोगों के एक समूह ने जुलूस के दौरान तेज़ संगीत बजाने पर कथित तौर पर आपत्ति जताई। विवाद तेज़ी से बढ़ा और कथित तौर पर छतों से भीड़ पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं।

आधा दर्जन लोग हुए घायल

इस घटना में कटक के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव सहित कम से कम आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इस दौरान हुई अफरा-तफरी में कई वाहन और सड़क किनारे लगे स्टॉल भी क्षतिग्रस्त हो गए।

VHP ने बंद का आह्वान किया

इस बीच, विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को कटक में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। विहिप के एक प्रवक्ता ने कहा- बार-बार अनुरोध के बावजूद, पुलिस उपद्रवियों पर काबू पाने में नाकाम रही। हम लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं।

ये भी पढ़ें

Karnataka Caste Census: जातीय जनगणना को लेकर डिप्टी सीएम शिवकुमार का बड़ा बयान, बताया नहीं पूछे जाएंगे ये सवाल
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Oct 2025 10:01 pm

Published on:

05 Oct 2025 09:41 pm

Hindi News / National News / Cuttack Violence: दुर्गा विसर्जन के दौरान भारी बवाल, दो समूहों की झड़प के बाद इंटरनेट बंद; VHP ने बुलाया बंद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bank Holiday: अगले हफ्ते अलग-अलग जगहों पर 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब-कब रहेगा अवकाश

Bank Holiday
राष्ट्रीय

दिल्ली-हैदराबाद नहीं कोलकाता है सबसे सुरक्षित शहर, देखें शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित और असुरक्षित सिटी की सूची

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव के बाद कर्नाटक में होगा खेला! बदल जाएगा सीएम; BJP नेता ने किया बड़ा दावा

राष्ट्रीय

Karnataka Caste Census: जातीय जनगणना को लेकर डिप्टी सीएम शिवकुमार का बड़ा बयान, बताया नहीं पूछे जाएंगे ये सवाल

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: कब होंगे बिहार विधानसभा चुनाव? चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.