Cuttack Violence: दुर्गा विसर्जन के दौरान भारी बवाल, दो समूहों की झड़प के बाद इंटरनेट बंद; VHP ने बुलाया बंद

Cuttack Violence: ओडिशा सरकार ने दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हिंसक झड़पों के बाद कटक शहर के बड़े हिस्से में इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया। राज्य के गृह विभाग ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि यह निर्णय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है, जो सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को बाधित कर सकते हैं।