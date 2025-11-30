Cyclone Ditwa के चलते तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत, सैंकड़ों घर टूटे, राज्य में भारी बारिश का अलर्ट

राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई और रामेश्वरम-चेन्नई सेक्टर में 11 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। तेज बारिश के चलते नागपट्टिनम के वेदारण्यम में पूरा इलाका पानी में डूब गया है और राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए है। तटीय इलाकों में क्रेन की मदद से नावों को किनारों पर रखा जा रहा है। रामेश्वरम में लगातार तेज बारिश हो रही है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी राज्य के कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।