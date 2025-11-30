Cyclone Ditwa के चलते तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत, सैंकड़ों घर टूटे, राज्य में भारी बारिश का अलर्ट

Cyclone Ditwa से तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत (फोटो- एएनआई)
श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद अब Cyclone Ditwa भारत पहुंचने जा रहा है। इसके रविवार शाम तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 90 kmph की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लेकिन इस चक्रवात के आने से पहले ही राज्य में इसका कहर देखने को मिल रहा है। इसके चलते हुई बारिश की घटनाओं में तीन लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इनमें से दो लोगों की मौत तूतीकोरिन और तंजावुर में दीवार गिरने के चलते हुई है। वहीं मयिलादुथुराई में करंट लगने के चलते एक 20 वर्षीय लड़के की जान चली गई है।
इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी इस चक्रवात के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। खबरों के अनुसार, चक्रवात के चलते अब तक राज्य में करीब 149 जानवरों की मौत हो चुकी है। इस चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के मंत्री के. रामचंद्रन के अनुसार, इन इलाकों में चक्रवात के प्रभाव से लगभग 234 कच्चे मकानों और झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है और करीब 57,000 हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूब गई है।
चक्रवात के आने से पहले ही इसका भारी प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके चलते तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। प्रशासन युद्ध स्तर पर इस चक्रवात के प्रभाव से निपटने की तैयारी कर रहा है। परिस्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य में NDRF और SDRF समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों को तैनात किया गया हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के NDRF बेस से भी 10 टीमें चेन्नई पहुंच गई है। पुडुचेरी में भी इस चक्रवात से निपटने के लिए 2 NDRF टीम तैनात की गईं हैं।
राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई और रामेश्वरम-चेन्नई सेक्टर में 11 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। तेज बारिश के चलते नागपट्टिनम के वेदारण्यम में पूरा इलाका पानी में डूब गया है और राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए है। तटीय इलाकों में क्रेन की मदद से नावों को किनारों पर रखा जा रहा है। रामेश्वरम में लगातार तेज बारिश हो रही है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी राज्य के कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
