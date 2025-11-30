Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Cyclone Ditwa के चलते तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत, सैंकड़ों घर टूटे, राज्य में भारी बारिश का अलर्ट

चक्रवात Ditwa के चलते हुई बारिश की घटनाओं में तमिलनाडु में तीन लोगों की मौत हो गई है। इनमें से दो लोगों की मौत दीवार गिरने के चलते और एक की करंट लगने के चलते हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 30, 2025

Cyclone Ditwa

Cyclone Ditwa से तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत (फोटो- एएनआई)

श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद अब Cyclone Ditwa भारत पहुंचने जा रहा है। इसके रविवार शाम तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 90 kmph की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लेकिन इस चक्रवात के आने से पहले ही राज्य में इसका कहर देखने को मिल रहा है। इसके चलते हुई बारिश की घटनाओं में तीन लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इनमें से दो लोगों की मौत तूतीकोरिन और तंजावुर में दीवार गिरने के चलते हुई है। वहीं मयिलादुथुराई में करंट लगने के चलते एक 20 वर्षीय लड़के की जान चली गई है।

149 जानवर की हुई मौत

इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी इस चक्रवात के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। खबरों के अनुसार, चक्रवात के चलते अब तक राज्य में करीब 149 जानवरों की मौत हो चुकी है। इस चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के मंत्री के. रामचंद्रन के अनुसार, इन इलाकों में चक्रवात के प्रभाव से लगभग 234 कच्चे मकानों और झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है और करीब 57,000 हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूब गई है।

NDRF और SDRF समेत 28 से ज्यादा टीमें तैनात

चक्रवात के आने से पहले ही इसका भारी प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके चलते तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। प्रशासन युद्ध स्तर पर इस चक्रवात के प्रभाव से निपटने की तैयारी कर रहा है। परिस्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य में NDRF और SDRF समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों को तैनात किया गया हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के NDRF बेस से भी 10 टीमें चेन्नई पहुंच गई है। पुडुचेरी में भी इस चक्रवात से निपटने के लिए 2 NDRF टीम तैनात की गईं हैं।

तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी

राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई और रामेश्वरम-चेन्नई सेक्टर में 11 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। तेज बारिश के चलते नागपट्टिनम के वेदारण्यम में पूरा इलाका पानी में डूब गया है और राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए है। तटीय इलाकों में क्रेन की मदद से नावों को किनारों पर रखा जा रहा है। रामेश्वरम में लगातार तेज बारिश हो रही है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी राज्य के कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Nov 2025 01:30 pm

Hindi News / National News / Cyclone Ditwa के चलते तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत, सैंकड़ों घर टूटे, राज्य में भारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.