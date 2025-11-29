Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Cyclone Ditwa ने मचाई तबाही, श्रीलंका में अब तक 123 लोगों की मौत

Ditwa चक्रवात ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है, जिसमें 123 लोगों की मौत हुई है और 130 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि यह चक्रवात अब भारत की ओर बढ़ रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 29, 2025

Cyclone Ditwa

Cyclone Ditwa ने श्रीलंका में मचाई तबाही (फोटो- Bloomberg एक्स पोस्ट)

पड़ोसी देश श्रीलंका में इन Ditwa चक्रवात ने तबाही मचा रखी है। इसके चलते भारी बारिश और बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और अभी तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 130 से अधिक लोगों के अभी भी लापता होने की बात कही जा रही है। शनिवार को आपदा प्रबंधन केंद्र ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

43,995 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

आपदा प्रबंधन केंद्र के महानिदेशक संपत कोटुवेगोडा ने जानकारी देते हुए बताया कि, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। इसके जरिए अभी तक 43,995 लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाल सरकारी राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि, श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद अब यह चक्रवात भारत की तरफ बढ़ रहा है।

एक हफ्ते से श्रीलंका में लगातार हो रही बारिश

चक्रवात Ditwa के चलते पिछले एक हफ्ते से देश में लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते पूरे देश में ज़्यादातर जलाशय और नदियां उफान पर आ गई जिससे सड़कों पर पानी भर गया और यातायात पूरी तरह ठप्प पड़ गया। इसके चलते प्रशासन ने कई मुख्य सड़कों को बंद कर दिया और शुक्रवार को देशभर में सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी गई। सेना की मदद से देशभर में राहत अभियान चलाए जा रहे हैं।

भारत ने भेजी मदद

चक्रवात की मार झेल रहे पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत ने भी हाथ बढ़ाया और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और मदद श्रीलंका भेजी। साथ ही यह भी कहा कि बदलती स्थिति के साथ भारत और मदद करने को तैयार है। पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर श्रीलंका के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, चक्रवात Ditwa के कारण श्रीलंका में जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पीएम ने यह भी लिखा कि जरूरत के समय में भारत श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है।

कोलंबो में फंसे यात्री

इसी बीच इस तूफान के चलते कोलंबो में यात्रियों के फंसे होने की खबर भी सामने आई है। यह यात्री दुबई से श्रीलंका होते हुए भारत आ रहे थे, लेकिन चक्रवात के चलते चेन्नई जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसी के चलते यह यात्री पिछले तीन दिनों से कोलंबो के बांडरानायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। ये करीब 300 यात्री हैं, जिनमें लगभग 150 तमिलियन शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Nov 2025 01:52 pm

Hindi News / World / Cyclone Ditwa ने मचाई तबाही, श्रीलंका में अब तक 123 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कैंसर से अपनों को खोने के बाद इमरान खान और इस बॉलीवुड स्टार ने बनवाए अस्पताल: आज एक सुर्खियों में, दूसरे को भुला दिया

Imran Khan Cancer Hospital
विदेश

62 की उम्र में इस देश के PM ने रचाई शादी, 16 साल छोटी महिला से हुआ प्यार

Anthony Albanese Marriage
विदेश

इमरान खान जिंदा हैं या नहीं? अदियाला जेल के बाहर CM का रातभर धरना देने का क्या निकला नतीजा, पूरा पाकिस्तान उबला

Imran Khan Adiala Jail news
विदेश

इमरान खान की मौत की अफवाह पर शहबाज शरीफ के करीबी का बड़ा बयान, कहा…

Pakistan Ex Prime Minister Imran Khan
विदेश

10 साल की उम्र में आइसक्रीम लेने निकली पाकिस्तानी लड़की 17 साल बाद घर लौटी

Kiran returns home after 17 years
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.