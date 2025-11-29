Cyclone Ditwa ने मचाई तबाही, श्रीलंका में अब तक 123 लोगों की मौत

चक्रवात की मार झेल रहे पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत ने भी हाथ बढ़ाया और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और मदद श्रीलंका भेजी। साथ ही यह भी कहा कि बदलती स्थिति के साथ भारत और मदद करने को तैयार है। पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर श्रीलंका के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, चक्रवात Ditwa के कारण श्रीलंका में जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पीएम ने यह भी लिखा कि जरूरत के समय में भारत श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है।