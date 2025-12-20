Bangladesh violence: उस्मान हादी को कहां किया जाएगा दफ्न? आ गई जानकारी, हाई अलर्ट जारी

मालूम हो कि 12 दिसंबर को राजधानी ढाका के पुराना पल्टन इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला हुआ था। वह रिक्शा से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। सिर में गोली लगते ही वह बेसुध हो गए। आनन- फानन में उन्हें पहले ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर 15 दिसंबर को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया। यहां उनकी बीते दिनों मौत हो गई।