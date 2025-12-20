20 दिसंबर 2025,

शनिवार

विदेश

Bangladesh violence: उस्मान हादी को कहां किया जाएगा दफ्न? आ गई जानकारी, हाई अलर्ट जारी

बांग्लादेश के नेता उस्मान हादी को आज सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। हादी को बांग्लादेश के राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 20, 2025

Osman Hadi

उस्मान हादी को लेकर बांग्लादेश में मचा बवाल। (फोटो- X/AdityaRajKaul)

Bangladesh violence: इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी का नमाज ए जनाजा आज राजधानी ढाका स्थित संसद भवन के साउथ प्लाजा में दोपहर 2 बजे अदा किया जाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनूस के प्रेस विंग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। सरकार ने बताया कि हादी को बांग्लादेश के राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया जाएगा।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंतरिम सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वह किसी भी प्रकार का बैग या भारी सामान साथ न लाएं। सुरक्षा एजेंसियों ने संसद भवन और उसके आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है।

ढाका यूनिवर्सिटी के क्रबिस्तान में किया जाएगा दफ्न

ढाका विश्वविद्यालय सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन की मुक्ति संग्राम और लोकतांत्रिक आंदोलन सचिव फातिमा तस्मीन जुमा ने कहा कि परिवार की इच्छा के अनुसार शरीफ उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में सेंट्रल मस्जिद के पास राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के मकबरे के पास दफनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नमाज के बाद मणिक मिया एवेन्यु में जनाजा होगा। देश के हर कोने से हादी की अंतिम यात्रा के लिए समर्थक जुट रहे हैं।

आज बांग्लादेश में राजकीय शोक

शरीफ उस्मान हादी की मौत पर आज बांग्लादेश में राजकीय शोक है। शुक्रवार शाम को हादी का पार्थिव शरीर सिंगापुर से ढाका लाया गया। उनका ताबूत बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ था।

मालूम हो कि 12 दिसंबर को राजधानी ढाका के पुराना पल्टन इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला हुआ था। वह रिक्शा से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। सिर में गोली लगते ही वह बेसुध हो गए। आनन- फानन में उन्हें पहले ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर 15 दिसंबर को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया। यहां उनकी बीते दिनों मौत हो गई।

Published on:

20 Dec 2025 10:18 am

Hindi News / World / Bangladesh violence: उस्मान हादी को कहां किया जाएगा दफ्न? आ गई जानकारी, हाई अलर्ट जारी

