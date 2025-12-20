Bangladesh हिंसा पर भारत में भड़काऊ पोस्ट! BJP नेता पर FIR दर्ज, कहा था- अगर 2026 के बाद ममता CM रहीं तो…

उन्होंने कहा कि जब उग्रवाद को बढ़ावा दिया जाता है और अराजकता को सामान्य मान लिया जाता है, तो समाज इसी तरह बिखर जाते हैं। इस घटना के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यही कारण है कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत चिंताजनक है।