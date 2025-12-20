20 दिसंबर 2025,

शनिवार

विदेश

अब अमेरिका के विदेश मंत्री का भी दावा- ट्रंप ने रुकवाया भारत-पाक युद्ध, बोले- कोई मतलब नहीं था फिर भी…

अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी ट्रंप की तारीफ में कूद पड़े हैं। दावा किया है कि ट्रंप ने भारत-पाक तनाव कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ट्रंप के शांति प्रयासों की जमकर सराहना की।

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 20, 2025

Trump India Migration Impact

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)

अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी यह दावा कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाक तनाव को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनसे पहले ट्रंप लगातार इस बात का दावा कर रहे थे।

मार्को रूबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व स्तर पर शांति को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के प्रयासों पर प्रकाश डाला। साथ ही भारत-पाकिस्तान और रूस-यूक्रेन जैसे संघर्षों को सुलझाने में ट्रंप की भूमिका का हवाला दिया।

कई संघर्ष को शांत करते हुए हमने ट्रंप को देखा- विदेश मंत्री

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा- हम दुनिया भर में ऐसे कई काम भी करते हैं, जिनका अमेरिका में रोजमर्रा की जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि दुनिया में जहां संघर्ष चल रहे, उन्हें रोकना।

राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया में शांतिदूत बनने को अपनी प्राथमिकता बनाई है। इसलिए हमने राष्ट्रपति को रूस-यूक्रेन और भारत-पाकिस्तान या थाईलैंड-कंबोडिया के बीच चल रहे संघर्ष को शांत करने में शामिल होते हुए देखा है।

विदेश मंत्री बोले- बातचीत से ही हल हो सकता है मामला

विदेश मंत्री ने कहा- सूडान में जो त्रासदी हम अभी देख रहे हैं, इस पर भी हमारे राष्ट्रपति काम कर रहे हैं। हम हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं, यदि संभव हो तो मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, जिनसे युद्ध को रोकने या संघर्षों को समाप्त करने में मदद मिलती है। और जाहिर है, इनमें से कई मामलों में आप लोगों को बातचीत की मेज पर ला सकते हैं और सहमत करा सकते हैं।

ड्रग तस्करी अमेरिका के लिए खतरा- विदेश मंत्री

वहीं, रुबियो ने वेनेजुएला के ड्रग तस्करी पर ट्रंप की कार्रवाई पर भी प्रतिक्रिया दी। इसे अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बताया।

उन्होंने कहा- जब तक ट्रंप ने इन नशीले पदार्थों की तस्करी के लिंक के बारे में कुछ करना शुरू नहीं किया, तब तक किसी ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि मादुरो और उनका शासन नशीले पदार्थों के तस्करों के साथ मिले हुए थे।

वेनेजुएला पर क्या बोले विदेश मंत्री?

रुबियो ने कहा- पश्चिमी गोलार्ध से अमेरिका को सबसे गंभीर खतरा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी आपराधिक समूहों से है। जो मुख्य रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी पर केंद्रित हैं। एक जगह है जो सहयोग नहीं करती और वह वेनेजुएला में अवैध शासन है।

उन्होंने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए हमास को निहत्था करने की जरूरत पर जोर दिया और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में मध्यस्थता करने में अमेरिका की भूमिका पर भी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा- हर कोई शांति चाहता है। अगर भविष्य में हमास कभी ऐसी स्थिति में आता है कि वे इजराइल को धमकी दे सकें या हमला कर सकें तो आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर लोगों को लगता है कि 2-3 साल में एक और युद्ध होने वाला है, तो आप किसी को भी गाजा में पैसा लगाने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे।

