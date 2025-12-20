अब अमेरिका के विदेश मंत्री का भी दावा- ट्रंप ने रुकवाया भारत-पाक युद्ध, बोले- कोई मतलब नहीं था फिर भी…

विदेश मंत्री ने कहा- सूडान में जो त्रासदी हम अभी देख रहे हैं, इस पर भी हमारे राष्ट्रपति काम कर रहे हैं। हम हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं, यदि संभव हो तो मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, जिनसे युद्ध को रोकने या संघर्षों को समाप्त करने में मदद मिलती है। और जाहिर है, इनमें से कई मामलों में आप लोगों को बातचीत की मेज पर ला सकते हैं और सहमत करा सकते हैं।