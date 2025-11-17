‘बेटी घर छोड़कर चली गई, लालू देखते रहे’: पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने RJD प्रमुख पर उठाए सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है। आरजेडी के संरक्षक लालू प्रसाद यादव के परिवार में हुए घटनाक्रम के बीच उनके करीबी सहयोगी और पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने उनकी जमकर आलोचना की है। शिवानंद तिवारी ने पूछा कि क्या वरिष्ठ राजनेता सिर्फ देखते रहे जब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपने भाई तेजस्वी यादव के साथ झगड़े के बाद आंसू बहाते हुए घर से बाहर निकलीं। बता दें कि रोहिणी ने शनिवार को अपने भाई तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाते हुए घर छोड़ दिया था।