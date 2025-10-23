तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने का दिवाली से है कनेक्शन, जानें इसके पीछे की पूरी कहानी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लोगों का जिसका इंतजार था, उसका गुरुवार को कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बिहार में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया है। इसके अलावा उन्होंने एनडीए से भी मांग कर दी वे भी अपना सीएम फेस घोषित कर दें। इससे पहले तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के सवालों पर कांग्रेस नेताओं ने कुछ स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन अशोक गहलोत ने यह सब कुछ स्पष्ट कर दिया और जनता के बीच महागठबंधन के एकजुट होने का भी संदेश दे दिया।