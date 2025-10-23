Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने का दिवाली से है कनेक्शन, जानें इसके पीछे की पूरी कहानी

बिहार में दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 23, 2025

महागठबंधन के सीएम फेस होंगे तेजस्वी यादव (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लोगों का जिसका इंतजार था, उसका गुरुवार को कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बिहार में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया है। इसके अलावा उन्होंने एनडीए से भी मांग कर दी वे भी अपना सीएम फेस घोषित कर दें। इससे पहले तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के सवालों पर कांग्रेस नेताओं ने कुछ स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन अशोक गहलोत ने यह सब कुछ स्पष्ट कर दिया और जनता के बीच महागठबंधन के एकजुट होने का भी संदेश दे दिया।

क्या है दिवाली कनेक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली पर बिहार कांग्रेस पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजद नेता तेजस्वी यादव को फोन किया था। दरअसल, कांग्रेस और राजद के बीच चुनाव में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनने के बाद कई दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन अशोक गहलोत के एक फोन ने दोनों पार्टियों के बीच दूरी कम कर दी। 

क्या हुई बातचीत

दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी और इसके बाद तेजस्वी ने गहलोत को अपने पिता लालू प्रसाद यादव से पटना में मिलने का गहलोत को न्योता दिया। दो दिन बाद अशोक गहलोत पटना पहुंचे और 22 अक्टूबर को लालू और उनके परिवार से मुलाकात की। 

‘गठबंधन में सब ठीक’

बता दें कि लालू परिवार से मिलने के बाद कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि उनसे हमारी बातचीत अच्छी रही। गठबंधन में सब ठीक है। साथ ही गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कही थी। 

गहलोत ने एकजुटता का दिया संदेश

गुरुवार को पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी (बीपीसीसी) के अध्यक्ष राजेश राम और वामपंथी दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य नेता मौजूद थे। महागठबंधन के सभी नेताओं को एक मंच पर लाकर प्रदेश की जनता के बीच एकजुटता का भी संदेश दिया गया। 

कौन कितने सीटों पर लड़ रहा चुनाव

बता दें कि बिहार में महागठबंधन ने भले ही सीएम और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान कर दिया हो लेकिन सीटों का अभी तक ऐलान नहीं किया। प्रदेश में राजद 143 पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 61 सीटों पर, सीपीआई (एमएल)-एल 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा मुकेश सहनी की वीआईपी 15, सीपीआई 9, सीपीएम चार सीट और आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है।

ये भी पढ़ें

महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र चुनाव का किया जिक्र, जानें इसकी वजह
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

23 Oct 2025 09:51 pm

Hindi News / National News / तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने का दिवाली से है कनेक्शन, जानें इसके पीछे की पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश की तैयारी, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण

cloud seeding
राष्ट्रीय

मुकेश सहनी बिहार में RJD-कांग्रेस के लिए क्यों हैं इतने VIP? महागठबंधन को बनाना पड़ा डिप्टी CM का चेहरा

Vikassheel Insaan Party (VIP) national convener Mukesh Sahani
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा बदलाव, अल्लावरु की विदाई; इस नेता को बनाया यूथ कांग्रेस का प्रभारी

राष्ट्रीय

‘पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत आते थे हथियार’: झारखंड में UAE स्थित गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार

5 from UAE-based Prince Khan gang arrested in Jharkhand
राष्ट्रीय

Exclusive: भारत में रात की नौकरी पर महिलाओं को हरी झंडी: कौन से राज्य आगे, महिला अपराध का खौफनाक सच

Women Night Shift India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.