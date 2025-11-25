Deepfake Video Impact : डीपफेक अश्लील वीडियो से बढ़ रहे तलाक के मामले, इसके चलते अगले दो वर्षों में हर तीसरा डिवोर्स!

दिल्ली के रोहिणी में एक गृहिणी ने कल फांसी लगा ली। पड़ोसियों ने उसे किसी तरह से मौत के मुंह से बचा पाने में कामयाबी पाई। दरअसल उसका डीपफेक वीडियो कॉलोनी के सैकड़ों व्हाट्सऐप ग्रुप में वायरल हो गया। वीडियो बनाने वाला उसका पूर्व सहकर्मी था, जिसने 2022 की एक सामान्य फोटो से 8 मिनट में वीडियो तैयार किया। महिला के पति ने तलाक के पेपर तैयार कर लिए। पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम से पकड़ा। उसके लैपटॉप से 27 अन्य महिलाओं के डीपफेक वीडियो बरामद हुए। आरोपियों ने सभी को ब्लैकमेल कर 2-5 लाख रुपए तक वसूले।