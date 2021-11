Delhi Air Pollution: हवाओं की रफ्तार थमते ही फिर सांसों पर गहराया संकट, जानिए बढ़कर कितना हुआ AQI

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ( Delhi Air Pollution ) से लोगों को बुरा हाल है। हवाओं की रफ्तार थमने से एक बार फिर दिल्ली ( Delhi ) में सांसों का संकट गहराने लगा है। एक दिन ही राहत के बाद दिल्लीवासियों को लिए एक बार फिर सांस लेना मुश्किल हो गया है।

गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स ( Air Quality Index ) बड़ा उछाल देखने को मिला। बुधवार को 280 से सीधा 330 पर पहुंच गया। 22 दिन बाद बुधवार को एक्यूआई 300 के आंकड़े के नीचे दर्ज किया गया था, जिससे लोगों के साथ सरकार ने भी राहत की सांस ली थी।

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 339 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India



