Delhi Schools Reopen: केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 29 नवंबर से राजधानी में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, WFH भी होगा खत्म

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ( Delh Air Pollution )कम होने के साथ ही केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 29 नवंबर से एक बार फिर स्कूल और कॉलेज ( Delhi Schools Reopen ) खुल जाएंगे।

पॉल्यूशन लेवल में कमी आने के बाद दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) में मंत्री गोपाल राय ( Gopal Rai ) ने बुधवार को प्रेस वार्ता के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेज खोले जाने के साथ ही अब दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए दी जा रही वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी 29 नवंबर से खत्म हो जाएगी।

Air quality in Delhi is improving now. Schools, colleges, educational institutes to re-open from 29th November in Delhi: Environment minister Gopal Rai pic.twitter.com/2qXPgbKBJb