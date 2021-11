Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल, प्रदूषण तो तेज हवा से कम हुआ, आपने क्या किया? 29 नवंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ( Delhi Air Pollution ) को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में एक बार फिर से सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में सरकार से पूछा कि प्रदूषण तो तेज हवा से कम हुआ इसमें आपने क्या किया?

यही नहीं मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि हमारे पास कई अर्जियां आई हैं। एक मजदूर संगठन की मांग है कि निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। वहीं दो किसानों ने पराली को लेकर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि अगर AQI 100 से कम रहता है तो पाबंदियां हटाई जा सकती हैं।

यह भी पढ़ेँः Delhi: BJP सांसद गौतम गंभीर को ISIS कश्मीर से मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने घर के बाहर बढ़ाई सुरक्षा

Air pollution in Delhi-NCR | Supreme Court to hear the case next on November 29.



SC asks Centre to continue the measures for controlling air pollution for the next two-three days. In the meantime, if the pollution level becomes 100, then some restrictions can be lifted