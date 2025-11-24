Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली में जहरीली हवा का कहर: दफ्तरों के लिए गाइडलाइन जारी, 50% स्टाफ को WFH अनिवार्य

Delhi Air Pollution: बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यस्थल पर और शेष कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 24, 2025

Delhi Pollution

दिल्ली में सांस लेना मुश्किल (Photo-Patrika)

Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा की चपेट में है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 401-450 के दायरे में पहुंचने पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता पर चलाने का आदेश जारी किया है। शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) की छूट दी गई है। यह कदम प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है, जो हर सर्दी में दिल्लीवासियों के लिए गंभीर समस्या बन जाता है।

50% स्टाफ को वर्क-फ्रॉम-होम अनिवार्य

CAQM के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को यह एडवाइजरी जारी की। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत स्टाफ ही कार्यालय में उपस्थित रह सकता है। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है।

सरकारी दफ्तरों में मंगलवार को छुट्टी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “हम GRAP-3 के तहत सभी प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पूरी गंभीरता से लागू कर रहे हैं। 24 घंटे निगरानी की जा रही है।” इसके अतिरिक्त मंगलवार को गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सरकारी दफ्तरों में अवकाश घोषित किया गया है, जिससे उपस्थिति और कम रहेगी। स्कूलों में भी सख्ती बरती जा रही है। जब हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ या ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचती है, तो बच्चों के आउटडोर खेलकूद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा, जनजीवन प्रभावित

दिल्ली में AQI का औसत 400 के पार पहुंच चुका है, जो ‘गंभीर’ स्तर को दर्शाता है। इससे सांस की बीमारियां, आंखों में जलन, खांसी और बच्चों-बुजुर्गों में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति पराली जलाने, वाहनों के धुएं, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल और मौसमी कारकों का संयुक्त परिणाम है। पिछले हफ्ते से ही दिल्ली की हवा ‘टॉक्सिक सूप’ में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते ट्रैफिक कम करने के लिए ऑड-ईवन योजना पर भी विचार तेज हो गया है। CAQM ने पड़ोसी राज्यों को भी निर्देश दिए हैं कि वे सीमाओं पर चेकपोस्ट कड़े करें और प्रदूषणकारी ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाएं।

जनता से अपील: ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत दर्ज करें

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि कचरा या बायोमास न जलाएं, धूल प्रदूषण पर नजर रखें और उल्लंघनों की शिकायत ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए करें। मास्क पहनना, घर में एयर प्यूरीफायर का उपयोग और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलना जैसे बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। GRAP के चार चरणों में तीसरा चरण सक्रिय होने से अब चौथे चरण (AQI 451+) की आशंका बनी हुई है, जिसमें लॉकडाउन जैसे और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

ठगी का बदला लेने के लिए बना महाठग! 999 के बदले 300 लोगों से इतने ठगे, पुलिस भी रह गई दंग
राष्ट्रीय
Cyber Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Nov 2025 10:57 pm

Hindi News / National News / दिल्ली में जहरीली हवा का कहर: दफ्तरों के लिए गाइडलाइन जारी, 50% स्टाफ को WFH अनिवार्य

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास से कई दिनों बाद बाहर आए तेजस्वी यादव…पर चुप्पी बरकरार, पत्नी और बच्चे भी दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव: bihar politics
पटना

राबड़ी देवी ने क्यों दायर की जज बदलने की याचिका? लालू परिवार के कई मामलों की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने

Bihar News:
पटना

पदभार संभालते ही शराबबंदी पर बिजेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा– गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा

बिजेंद्र यादव
पटना

‘कचरा इतना नहीं करो कि साफ करने में घिन आए…’ खेसारी लाल यादव ने किस पर कसा तंज?

खेसारी लाल यादव
पटना

Bihar Politics: बिहार में क्यों चुनाव हार गया महागठबंधन? कांग्रेस ने 43 नेताओं को थमाया नोटिस तो बाहर आई सच्चाई

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.