दिल्ली में जहरीली हवा का कहर: दफ्तरों के लिए गाइडलाइन जारी, 50% स्टाफ को WFH अनिवार्य

दिल्ली में AQI का औसत 400 के पार पहुंच चुका है, जो ‘गंभीर’ स्तर को दर्शाता है। इससे सांस की बीमारियां, आंखों में जलन, खांसी और बच्चों-बुजुर्गों में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति पराली जलाने, वाहनों के धुएं, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल और मौसमी कारकों का संयुक्त परिणाम है। पिछले हफ्ते से ही दिल्ली की हवा ‘टॉक्सिक सूप’ में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते ट्रैफिक कम करने के लिए ऑड-ईवन योजना पर भी विचार तेज हो गया है। CAQM ने पड़ोसी राज्यों को भी निर्देश दिए हैं कि वे सीमाओं पर चेकपोस्ट कड़े करें और प्रदूषणकारी ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाएं।