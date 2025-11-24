ठगी का बदला लेने के लिए बना महाठग! 999 के बदले 300 लोगों से इतने ठगे, पुलिस भी रह गई दंग

Delhi Cyber Crime: दिल्ली के एक व्यक्ति से 7 साल पहले नौकरी के नाम पर 999 रुपये ठगे गए थे। अब उसी व्यक्ति ने ठगी का तरीका सीखकर करीब 300 लोगों को अपना शिकार बना लिया। 2018 में मोहम्मद मेहताब आलम (36) नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हुआ था। इसके बाद वह शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया था। हालांकि पुलिस ने कथित तौर पर मामले को प्राथमिकता नहीं दी क्योंकि ठगी की राशि बहुत कम थी। इसके बाद 2019 से आलम ने ठगी करने के तरीके सीख लिए और लोगों को ठगने का धंधा शुरू कर दिया। सात साल बाद दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध विरोधी अभियान 'साइबर हॉक' के तहत नौकरी के नाम पर ठगी करने के आरोप में आलम को गिरफ्तार कर लिया है।