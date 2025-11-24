धर्मेंद्र इस बड़े बीजेपी नेता से हुए प्रभावित, चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ ऐसा कि कभी फिर चुनाव न लड़ने की खाई कसम

Dharmendra Political Connection: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने लंबे समय से बीमारी से जूझते हुए सोमवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। 89 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर के बाद मनोरंजन जगत के कलाकारों ने भावुक होकर धर्मेंद्र को याद करते हुए पोस्ट शेयर कीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई दिग्गज नेताओं ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने अपने शानदार फिल्मी करियर के साथ-साथ राजनीति में भी कदम रखा था। आइए जानते हैं उनकी सियासी पारी…