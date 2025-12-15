दिल्ली में भयंकर प्रदूषण को देखते हुए चीफ जस्टिस ने लिया अहम फैसला, सभी वकीलों के लिए जारी हुई नई एडवाइजरी

एक शख्स ने एएनआई को बताया- दिल्ली की हालत खराब है। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग परेशान हैं। वह बीमार पड़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुका है। लोग परेशान हैं। लोगों से पूछने वाला कोई नहीं है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले की शिकायत करें। अधिकारियों को दिल्ली की हालत के बारे में बताएं।