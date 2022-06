दिल्ली एयरपोर्ट ने शुरू की RFID टैग की सुविधा, जानिए क्या होगा फायदा

हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर के लिए RFID तकनीक आधारित टैग की शुरुआत की गई है। इसका मकसद हवाई यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना है। खास बात यह है कि ये सुविधा देने वाला दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला हवाईअड्डा बन गया है।

Published: June 02, 2022 10:08:48 am

आप भी हवाई सफर करते हैं तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। दरअसल एयर पैसेंजर्स के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर एक खास सुविधा शुरू की गई है। दिल्ली हवाईअड्डे ने यात्रियों के लिए RFID तकनीक आधारित टैग की शुरुआत की है। दरअसल हवाई यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा और सुविधा देने के मकसद से इस तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। आरएफआईडी तकनीक के जरिए यात्रियों को अपने सामान की निगरानी करने में आसानी होगी। कई बार पैसेंजर्स को सामान किस बेल्ट पर आ रहा है ये जानने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हालांकि एयरपोर्ट पर इसको लेकर घोषणा की जाती है साथ ही जब आप प्लेन से उतर रहे होते हैं तो कई बार पायलट भी इसकी जानकारी मुहैया करता है।

Delhi Airport Started RFID Tag Service Now Luggage Monitoring Will Be Easy