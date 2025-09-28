Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Chaitanyananda Saraswati आगरा में होटल से 3:30 बजे रात में गिरफ्तार, 17 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी बाबा 50 दिनों से थे फरार

Delhi Baba Arrested: चैतन्यानंद सरस्वती पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने, महिलाओं को अश्लील संदेश भेजने और जबरन शारीरिक संपर्क बनाने जैसी शिकायतें हैं। उन्हें आगरा के एक होटल से रात 3:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

2 min read

नई दिल्ली

image

Swatantra Mishra

Sep 28, 2025

Chaitanyananda Saraswati Partha Sarathi fArrested

चैतन्यानंद सरस्वती आगरा के होटल से गिरफ्तार

Delhi Baba Arrested From Agra: दिल्ली के एक आश्रम में 17 महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी स्वयंभू 'धर्मगुरु' को आगरा में गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिल्ली के पॉश वसंत कुंज इलाके में स्थित एक निजी प्रबंधन संस्थान, श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट Sharada Institute of Indian Management के कथित 'निदेशक' स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने, अश्लील संदेश भेजने और जबरन शारीरिक संपर्क बनाने जैसे आरोप हैं।

50 दिनों से थे फरार

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी को 50 दिनों की फरारी के बाद देर रात लगभग 3:30 बजे आगरा के ताजगंज स्थित होटल फर्स्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। वह 4 अगस्त को फरार हो गए थे। वायुसेना मुख्यालय से शिकायत मिलने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गयां

वायु सेना के हस्तक्षेप से बाबा की हुई गिरफ्तारी

एफआईआर) के अनुसार, निजी संस्थान के प्रबंधन को एक पूर्व छात्रा का पत्र मिला जिसमें चैतन्यानंद पर छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। अगले दिन, संस्थान को वायु सेना के शिक्षा निदेशालय में ग्रुप कैप्टन रैंक के एक अधिकारी का ईमेल मिला। इस ईमेल में कई छात्राओं ने बाबा पर उन्हें धमकाने और आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। वायु सेना निदेशालय ने हस्तक्षेप किया क्योंकि संस्थान के कई छात्र वायु सेना कर्मियों के परिवारों से थे।

EWS कैटेगिरी की लड़कियों के यौन शोषण का आरोप

17 लड़कियों ने अगस्त की शुरुआत में डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज कराई थी। इन लड़कियों ने दिल्ली बाबा पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में छात्रवृत्ति के साथ स्नातकोत्तर प्रबंधन डिप्लोमा छात्रों को परेशान करने का आरोप लगाया है।

दिल्ली बाबा छात्राओं को विदेश घुमाने का प्रलोभन देता

शिकायतकर्ता छात्राओं ने दावा किया है कि प्रबंधन संस्थान में कार्यरत कुछ वार्डन ने उन्हें बाबा से मिलवाया था। पीड़िताओं के साथ अश्लील बातचीत का खुलासा करते हुए, उन्होंने बताया कि वह छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता था और उन्हें मुफ्त विदेश यात्राओं का लालच देता था। दिल्ली वाले बाबा ने महिला छात्रावास में गुप्त रूप से कैमरे लगवा रखे थे।

आरोपी चैतन्यानंद को आश्रम प्रशासन ने पद से हटाया

इस हफ़्ते की शुरुआत में आरोप सामने आने के बाद, आश्रम प्रशासन ने चैतन्यानंद को उनके पद से निष्कासित कर दिया। चैतन्यानंद दिल्ली में जिस आश्रम इकाई का आरोपी प्रमुख था, वह दक्षिण भारत के एक प्रमुख आश्रम श्रृंगेरी स्थित दक्षिणाम्नाय श्री शारदा पीठ की एक शाखा है। धार्मिक संस्था ने चैतन्यानंद के कार्यों को "अनुचित" बताया।

28 पुस्तकों के लेखक हैं चैतन्यानंद

ओडिशा में जन्में चैतन्यानंद ने कथित तौर पर 28 पुस्तकें लिखी हैं। इन किताबों में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की प्रस्तावना और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून का प्रशंसा संदेश शामिल है।

अपनी पुस्तक में बराक ओबामा के बारे में किया ये दावा

उनकी एक पुस्तक के लेखक प्रोफाइल में लिखा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने चुनाव अभियान के दौरान चैतन्यानंद की पुस्तक, ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनालिटी का उल्लेख "कई बार" किया था और यह पुस्तक 2007 में यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी बाजारों में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक थी।

आरोपी बाबा ने शिकागो से एमबीए और पीएचडी की

चैतन्यानंद की प्रोफ़ाइल में बताया गया है कि उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ़ बिज़नेस से एमबीए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने पोस्ट-डॉक्टरल और डी.लिट. की उपाधि प्राप्त की है, और भारत तथा विदेश के विश्वविद्यालयों से सात मानद डी.लिट. की उपाधियाँ प्राप्त की हैं।

ये भी पढ़ें

चैतन्यानंद की पुरानी शिकार ही बनती थीं मददगार…पूर्व छात्र ने बताई यौन शोषण की पूरी कहानी
नई दिल्ली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Sept 2025 08:14 am

Published on:

28 Sept 2025 07:51 am

Hindi News / National News / Chaitanyananda Saraswati आगरा में होटल से 3:30 बजे रात में गिरफ्तार, 17 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी बाबा 50 दिनों से थे फरार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले, ‘देश के मुसलमानों का हक खा रहे घुसपैठिए, हजरत मोहम्मद मुसलमानों की पहचान की बुनियाद’

इंद्रेश कुमार
राष्ट्रीय

IMD Alert: अगले 48 घंटे में इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD Alert
राष्ट्रीय

UNGA में बोले जयशंकर, ‘पाकिस्तान आतंक का सेंटर, वहां होता है आतंकियों का गुनगान’

India US Trade Tension 2025
राष्ट्रीय

एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, सीएम स्टालिन ने न्यायिक जांच के दिए आदेश

राष्ट्रीय

करूर चुनावी रैली में भगदड़: 36 की मौत, PM मोदी और राष्ट्रपति ने जताया शोक

Vijay Karur Rally Stampede
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.