चैतन्यानंद की पुरानी शिकार ही बनती थीं मददगार…पूर्व छात्र ने बताई यौन शोषण की पूरी कहानी

श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व छात्र ने जो खुलासा किया है, उससे संस्थान में भारी तनाव का माहौल है। छात्राओं और उनके अभिभावकों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं, शिक्षा मंत्रालय और संबंधित विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू करने का आदेश दिया है। इस विवाद ने न केवल संस्थान की छवि को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे शिक्षा क्षेत्र में छात्रों की सुरक्षा और नैतिक जिम्मेदारी के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पूर्व छात्र का कहना है कि एक बार आधी रात को चैतन्यानंद के ऑफिस से फटे कपड़ों में एक छात्रा भागती हुई हॉस्टल पहुंची थी। चैतन्यानंद ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। इस दौरान विरोध के दौरान उसके कपड़े तक फाड़ डाले। यह बात इंस्टीट्यूट प्रशासन ने उस समय दबा ली।