Delhi blast: दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट, चौंकाने वाले खुलासे आए सामने

- यह आत्मघाती हमला नहीं था। संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट किया।

- बम पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए इसका प्रभाव सीमित रहा।

- विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई छर्रे या प्रक्षेपास्त्र मिले। विस्फोट के समय वाहन गतिमान था और आईईडी भारी जनहानि करने के लिए सुसज्जित नहीं था।

- माना जा रहा है कि दिल्ली-NCR और पुलवामा में कई स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के कारण संदिग्ध ने बढ़ते दबाव के चलते जल्दबाजी में कदम उठाया।

- संदिग्ध ने आत्मघाती कार बम विस्फोट के सामान्य पैटर्न का पालन नहीं किया-उसने न तो कार को लक्ष्य से टकराया और न ही जानबूझकर टक्कर मारी।

- एक बड़ा हमला टल गया, जिसका श्रेय अखिल भारतीय सतर्कता और संदिग्ध मॉड्यूल पर समन्वित कार्रवाई को जाता है।