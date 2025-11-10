Delhi Blast: कार मालिक की हुई पहचान, पुलिस ने सलमान मलिक को लिया हिरासत में

दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी सहित कई पार्टियों के नेताओं ने दुख जताया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोला है। AAP नेता संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। पीएम मोदी ने सीजफ़ायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है, उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे।'