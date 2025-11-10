Delhi Blast: कार मालिक की हुई पहचान, पुलिस ने सलमान मलिक को लिया हिरासत में

Delhi Blast: कार मालिक की हुई पहचान (Photo-patrika)
Delhi Blast: दिल्ली की राजधानी आज शाम एक भयानक धमाके से दहल उठी। लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक ह्युंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 24 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की 3-4 गाड़ियां भी आग की लपटों में घिर गईं और धमक दूर-दूर तक सुनाई दी।
पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इलाका सील कर दिया। दिल्ली अग्निशमन विभाग के डिप्टी चीफ ए.के. मलिक ने बताया, "शाम 7:29 बजे सूचना मिलते ही 7 फायर यूनिट्स भेजी गईं। 34 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन हताहतों की आशंका बनी हुई है।" फॉरेंसिक टीमें और स्पेशल सेल सक्रिय हैं।
धमाके वाली कार हरियाणा (HR26) नंबर की थी, जो मूल रूप से ओखला निवासी मोहम्मद सलमान मलिक के नाम रजिस्टर्ड है। गुरुग्राम पुलिस ने सलमान को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। सलमान ने दावा किया कि उसने कार कुछ समय पहले किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच दी थी। अब पुलिस उस खरीदार का सुराग लगा रही है।
गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का जायजा लिया और कहा, "यह संदिग्ध विस्फोट है, पूरी सतर्कता बरती जा रही।" पीएम मोदी ने मृतकों के प्रति शोक जताया। एनआईए और एनएसजी की टीमें जांच में जुड़ गईं। तब्लीगी जमात से जुड़े 7 संदिग्धों को भी लखनऊ से हिरासत में लिया गया है। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है। क्या यह आतंकी हमला था? जांच जारी है।
दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी सहित कई पार्टियों के नेताओं ने दुख जताया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोला है। AAP नेता संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। पीएम मोदी ने सीजफ़ायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है, उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। ईश्वर मृतकों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे।'
