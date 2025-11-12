Delhi Blast: कान के पर्दे फटे-फेफड़ों को भी पहुंचा नुकसान, मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मौत के कारणों में गहरे घाव और अत्यधिक खून बहना शामिल हैं, और चोटों के पैटर्न उच्च-प्रभाव वाले शॉकवेव के अनुरूप हैं। पोस्टमार्टम के दौरान, पीड़ितों के शरीर या कपड़ों पर किसी भी छर्रे के निशान नहीं मिले। जांचकर्ताओं ने बताया कि इस्तेमाल किए गए विस्फोटक का सही प्रकार फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा। शवों से धातु के टुकड़े और बाहरी कण बरामद होने के बाद मृतकों के स्वाब के नमूने आगे की जांच के लिए रोहिणी स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजे गए हैं।