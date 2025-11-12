Delhi Blast: कान के पर्दे फटे-फेफड़ों को भी पहुंचा नुकसान, मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे

दिल्ली के लाल किले के पास बड़ा धमाका (Photo-ANI)
Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के दो दिन बाद बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विस्फोट के विनाशकारी प्रभाव के बारे में नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिला है कि पीड़ितों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें कई फ्रैक्चर, सिर में चोट और आंतरिक अंगों को नुकसान शामिल है। आपको बता दें कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक हुंडई i20 कार में विस्फोट होने से 12 लोगों की मौत हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, विस्फोट की लहर ने फेफड़ों, कानों और पेट के अंगों को भारी नुकसान पहुंचाया। विस्फोट के परिणामस्वरूप कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें फट गईं, जो विस्फोट की उच्च तीव्रता की ओर इशारा करता है। चोटें मुख्यतः शरीर के ऊपरी हिस्से, सिर और छाती पर केंद्रित थीं, जिससे पता चलता है कि विस्फोट से कई पीड़ित दीवारों या जमीन से टकरा गए।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मौत के कारणों में गहरे घाव और अत्यधिक खून बहना शामिल हैं, और चोटों के पैटर्न उच्च-प्रभाव वाले शॉकवेव के अनुरूप हैं। पोस्टमार्टम के दौरान, पीड़ितों के शरीर या कपड़ों पर किसी भी छर्रे के निशान नहीं मिले। जांचकर्ताओं ने बताया कि इस्तेमाल किए गए विस्फोटक का सही प्रकार फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा। शवों से धातु के टुकड़े और बाहरी कण बरामद होने के बाद मृतकों के स्वाब के नमूने आगे की जांच के लिए रोहिणी स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजे गए हैं।
वहीं, FSL ने मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी की मां से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। सूत्रों के अनुसार, उनके नमूने आगे की जाँच के लिए एम्स की फोरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उमर की गाड़ी दिल्ली में प्रवेश करने से पहले मुंबई एक्सप्रेसवे और कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर देखी गई थी।
जाँच एजेंसियाँ अब कार की गतिविधियों का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही हैं कि क्या उसके साथ कोई और गाड़ी भी थी। इस बीच, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने उस घटना की जाँच के लिए बड़ी टीम का गठन किया है जिसे अधिकारी अब आतंकवाद से संबंधित घटना बता रहे हैं। पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के अधीन काम करने वाली यह टीम गहन जांच करेगी।
