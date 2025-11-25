Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दिसंबर में भारत आने वाले थे इजराइली पीएम नेतन्याहू, दिल्ली ब्लास्ट के चलते टाल दिया दौरा

इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दिसंबर में प्रस्तावित भारत दौरा रद्द हो गया है। दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट को आतंकी हमला मानते हुए सुरक्षा चिंताओं के कारण दौरा टाला गया है।

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 25, 2025

PM Narendra Modi with Benjamin Netanyahu

इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो - एएनआई)

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दिसंबर में भारत आने वाले थे, लेकिन यह दौरा टाल दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा चिंताओं की वजह से इजराइली नेता ने यह कदम उठाया है। दरअसल, दो हफ्ते पहले दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ था। जिसे आतंकी हमला माना जा रहा है।

ब्लास्ट के चलते दौरा स्थगित

इसी ब्लास्ट को लेकर नेतन्याहू का दौरा स्थगित किया गया है। बता दें कि खतरनाक धमाके के बाद, इजराइल के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के सामने दोनों देशों की अटूट भावना पर जोर दिया था।

उन्होंने कहा था- हमारे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत के बहादुर लोगों के लिए मैं और इजराइल के लोग पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भेजते हैं। इजराइल इस समय दुख और ताकत में आपके साथ मजबूती से खड़ा है।

2018 में भारत आए थे नेतन्याहू

इजराइली प्रधानमंत्री इससे पहले 2018 में भारत आए थे। तब उनका ऑफिशियल दौरा 14 से 19 जनवरी, 2018 तक छह दिन का था।

यह किसी इजराइली प्रधानमंत्री का भारत का दूसरा दौरा था। 2017 में पहले पीएम मोदी इजराइल गए थे। उसके छह महीने बाद नेतन्याहू भारत आए थे।

हाल ही में, केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रविवार को इजराइल का तीन दिन का सफल दौरा पूरा किया, जहां उन्होंने नेतन्याहू और दूसरे खास नेताओं से मुलाकात की।

गोयल ने इन मामलों में नेतन्याहू से गाइडेंस मांगी

गोयल ने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान गोयल ने एग्रीकल्चर, पानी, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे सेक्टर में इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जुड़ाव को गहरा करने के लिए नेतन्याहू से गाइडेंस मांगी।

दिल्ली ब्लास्ट का मामला

दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर 2025 को शाम करीब 6:52 बजे एक सफेद हुंडई i20 कार में जबरदस्त धमाका हुआ। पुलिस के अनुसार, यह संभवतः सुसाइड बॉम्बिंग थी। धमाके से 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटोरिक्शा जलकर राख हो गए। घटना में कई लोग मारे गए, जबकि 20 से अधिक घायल हुए।

पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन पर संदेह

इस मामले में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन जैश-ए- मोहम्मद पर संदेह जताया गया है। एनआईए इस घटना को गंभीरता से देख रही है। जिसमें कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉ। उमर उन्न नबी को मुख्य आरोपी नामित किया गया है। उसके साथ कई अन्य संदिग्धों की भी गिरफ्तारी हुई है। जिसमें एक महिला भी शामिल है।

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

दिसंबर में भारत आने वाले थे इजराइली पीएम नेतन्याहू, दिल्ली ब्लास्ट के चलते टाल दिया दौरा

