दिसंबर में भारत आने वाले थे इजराइली पीएम नेतन्याहू, दिल्ली ब्लास्ट के चलते टाल दिया दौरा

दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर 2025 को शाम करीब 6:52 बजे एक सफेद हुंडई i20 कार में जबरदस्त धमाका हुआ। पुलिस के अनुसार, यह संभवतः सुसाइड बॉम्बिंग थी। धमाके से 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटोरिक्शा जलकर राख हो गए। घटना में कई लोग मारे गए, जबकि 20 से अधिक घायल हुए।