दिसंबर में भारत आने वाले थे इजराइली पीएम नेतन्याहू, दिल्ली ब्लास्ट के चलते टाल दिया दौरा

इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो - एएनआई)
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दिसंबर में भारत आने वाले थे, लेकिन यह दौरा टाल दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा चिंताओं की वजह से इजराइली नेता ने यह कदम उठाया है। दरअसल, दो हफ्ते पहले दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ था। जिसे आतंकी हमला माना जा रहा है।
इसी ब्लास्ट को लेकर नेतन्याहू का दौरा स्थगित किया गया है। बता दें कि खतरनाक धमाके के बाद, इजराइल के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के सामने दोनों देशों की अटूट भावना पर जोर दिया था।
उन्होंने कहा था- हमारे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत के बहादुर लोगों के लिए मैं और इजराइल के लोग पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भेजते हैं। इजराइल इस समय दुख और ताकत में आपके साथ मजबूती से खड़ा है।
इजराइली प्रधानमंत्री इससे पहले 2018 में भारत आए थे। तब उनका ऑफिशियल दौरा 14 से 19 जनवरी, 2018 तक छह दिन का था।
यह किसी इजराइली प्रधानमंत्री का भारत का दूसरा दौरा था। 2017 में पहले पीएम मोदी इजराइल गए थे। उसके छह महीने बाद नेतन्याहू भारत आए थे।
हाल ही में, केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रविवार को इजराइल का तीन दिन का सफल दौरा पूरा किया, जहां उन्होंने नेतन्याहू और दूसरे खास नेताओं से मुलाकात की।
गोयल ने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान गोयल ने एग्रीकल्चर, पानी, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे सेक्टर में इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जुड़ाव को गहरा करने के लिए नेतन्याहू से गाइडेंस मांगी।
दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर 2025 को शाम करीब 6:52 बजे एक सफेद हुंडई i20 कार में जबरदस्त धमाका हुआ। पुलिस के अनुसार, यह संभवतः सुसाइड बॉम्बिंग थी। धमाके से 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटोरिक्शा जलकर राख हो गए। घटना में कई लोग मारे गए, जबकि 20 से अधिक घायल हुए।
इस मामले में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन जैश-ए- मोहम्मद पर संदेह जताया गया है। एनआईए इस घटना को गंभीरता से देख रही है। जिसमें कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉ। उमर उन्न नबी को मुख्य आरोपी नामित किया गया है। उसके साथ कई अन्य संदिग्धों की भी गिरफ्तारी हुई है। जिसमें एक महिला भी शामिल है।
