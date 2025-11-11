Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली ब्लास्ट: आतंकी डॉ. उमर ने हड़बड़ी में दिया घटना को अंजाम? सुरक्षा एजेंसियां कर रही जांच

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट मामले में नई जानकारी निकलकर सामने आई है। इस हमले को अंजाम देने वाला उमर की सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इसी कारण उसने हड़बड़ी में घटना को अंजाम दिया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pushpankar Piyush

Nov 11, 2025

दिल्ली में कार में हुआ विस्फोट

दिल्ली में कार में हुआ विस्फोट (Photo-Patrika)

Delhi Blast:दिल्ली ब्लास्ट की सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। शुरुआत जांच पर अभी अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से अलग अलग जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि फरीदाबाद टेरर माॉड्यूल पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बाद आतंकी डॉ उमर ने हड़बड़ी में हमले को अंजाम दिया। डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार चल रहा था। कई दिनों से सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई थी।

उमर कार में अकेला था

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के अनुसार, घटना को अंजाम देने के समय आतंकी मोहम्मद उमर कार में अकेला था। उसने अपने साथियों के साथ कार में डेटोनेटर लगाया और धमाके को अंजाम दिया। वह बीते दिनों फरीदाबाद में हुई सुरक्षा एजेंसी की कार्रवाई के बाद हड़बड़ी में था। उसे गिरफ्तार होने का डर था। दहशत में आतंकी हमले की योजना बनाई। सोमवार को दिन में यह जानकारी भी सामने आई थी कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े एक आतंकी की तलाश में है। वह शख्स मोहम्मद उमर ही था।

पुलिस कराएगी शव का DNA टेस्ट

पुलिस अब घटनास्थल से बरामद कार में मिले शव का DNA टेस्ट कराएगी। जिससे यह पता चल सके कि कार में मौजूद शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद है या नहीं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि कार में मौजूद व्यक्ति उमर ही था। वहीं, धमाके से पहले के CCTV फुटेज में वह काले रंग की मास्क पहना है।

सुनहरी मस्जिद के पास 3 घंटे खड़ी रही कार

अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, हुंडई i20 कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करती हुई दिखाई दी। उसके बाद लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पास की पार्किंग में दोपहर 3.19 बजे से 6.48 बजे तक लगभग 3 घंटे तक खड़ी रही। इसके बाद ये कार लाल किले में मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1 के पास दिखी और यहीं कुछ ही मिनटों बाद कार में धमाका हुआ।

धमाके में 9 लोगों की मौत, 20 घायल

सोमवार देर शाम हुए कार धमाके में अबतक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार कार में विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया। एजेंसियों के अनुसार ये आत्मघाती हमला था। अब तक की जांच में सामने आया है कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं।

Updated on:

11 Nov 2025 10:45 am

Published on:

11 Nov 2025 10:11 am

Hindi News / National News / दिल्ली ब्लास्ट: आतंकी डॉ. उमर ने हड़बड़ी में दिया घटना को अंजाम? सुरक्षा एजेंसियां कर रही जांच

