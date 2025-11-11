दिल्ली ब्लास्ट: आतंकी डॉ. उमर ने हड़बड़ी में दिया घटना को अंजाम? सुरक्षा एजेंसियां कर रही जांच

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के अनुसार, घटना को अंजाम देने के समय आतंकी मोहम्मद उमर कार में अकेला था। उसने अपने साथियों के साथ कार में डेटोनेटर लगाया और धमाके को अंजाम दिया। वह बीते दिनों फरीदाबाद में हुई सुरक्षा एजेंसी की कार्रवाई के बाद हड़बड़ी में था। उसे गिरफ्तार होने का डर था। दहशत में आतंकी हमले की योजना बनाई। सोमवार को दिन में यह जानकारी भी सामने आई थी कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े एक आतंकी की तलाश में है। वह शख्स मोहम्मद उमर ही था।