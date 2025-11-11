Delhi Blast: इस बार लाल किले के पास विस्फोटक RDX नहीं, अमोनियम नाइट्रेट का हुआ इस्तेमाल, जानें कैसे है यह अलग

एनआईए को सौंपी गई दिल्ली धमाकों की जांच (Photo-patrika)
Delhi Blast: सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हुए घातक विस्फोट से पूरा देश शोक में है। इस विस्फोट में अब तक 13 लोगों की मृत्यु होने की खबर है; उनमें से कुछ की तो मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कुछ लोगों ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। जम्मू-कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने धमाके के कुछ घंटे पहले हरियाणा के फरीदाबाद में संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें 350 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की थी। इस सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट नामक पदार्थ भी जब्त किया गया था। अंदेशा है कि छापेमारी से जुड़ा ग्रुप लाल किले के पास हुए विस्फोट में शामिल था।
दिल्ली विस्फोट में इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट (ANFO) कितनी मात्रा में था, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ANFO एक विस्फोटक मिश्रण है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल का मिश्रण होता है। प्राप्त सूचना के अनुसार विस्फोट में इस्तेमाल हुई कार i20 में यही मिश्रण रखा हुआ था। जिसको बम की तरह इस्तेमाल कर डेटोनेटर से विस्फोट किया गया था।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने घटना से पहले रविवार को हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह अस्पताल से जुड़े डॉ. मुजम्मिल शकील के ठिकानों पर छापा मारा तो लगभग 350 किग्रा अमोनियम नाइट्रेट बरामद की गई। साथ ही दो और शख्स, उमर मोहम्मद और आदिल अहमद, को हिरासत में लिया गया। सूचना के मुताबिक, ये तीनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे, जिन्होंने भारत में घुसपैठ की थी।
RDX एक उच्च शक्ति वाली सेकेंडरी विस्फोटक सामग्री है, जिसकी ऊर्जा घनत्व और विस्फोट वेग बहुत अधिक होती है। RDX छोटे पैक में भी बड़ा विनाश करने की काबिलियत रखता है। इसलिए इतिहास में कुछ अपराधी/आतंकवादी समूहों ने ऐसी शक्तिशाली सामग्री का दुरुपयोग किया है। RDX जैसे सैन्य विस्फोटकों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़े नियंत्रण होते हैं। उत्पादन, भंडारण, परिवहन और आयात/निर्यात पर लाइसेंस और निगरानी रहती है। आतंकवाद के संदर्भ में अधिकारियों की प्राथमिकताएं रहती हैं कि संवेदनशील स्टॉक का कड़ाई से नियंत्रण, तस्करी के मार्गों की निगरानी, सीमाओं पर जांच और संदिग्ध खरीद-फरोख्त पर नजर रखी जाए। स्थानीय प्रशासन और उद्योगों को भी सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी होता है ताकि सामग्री का अवैध उपयोग रोका जा सके।
अमोनियम नाइट्रेट एक व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला उर्वरक और एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर पदार्थ है। यह अपने आप में एक ठोस और अपेक्षाकृत कम संवेदनशील पदार्थ है। जब इसे उपयुक्त ईंधन (जैसे फ्यूल ऑयल) के साथ मिलाया जाता है तो यह ANFO जैसा इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक पदार्थ बन सकता है। इसका उपयोग कई आतंकी गतिविधियों और बड़े विनाशक हमलों में भी हुआ है। इसकी प्रमुख खासियत यह है कि यह सस्ता और व्यापक रूप से उपलब्ध होता है। इसी कारण से यह आसानी से गलत हाथों में पड़ जाता है। इसलिए कई देशों ने अमोनियम नाइट्रेट की बड़े पैमाने पर खरीद, भंडारण और परिवहन पर सख्त नियम बनाए हुए हैं।
