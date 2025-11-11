Delhi Blast: इस बार लाल किले के पास विस्फोटक RDX नहीं, अमोनियम नाइट्रेट का हुआ इस्तेमाल, जानें कैसे है यह अलग

RDX एक उच्च शक्ति वाली सेकेंडरी विस्फोटक सामग्री है, जिसकी ऊर्जा घनत्व और विस्फोट वेग बहुत अधिक होती है। RDX छोटे पैक में भी बड़ा विनाश करने की काबिलियत रखता है। इसलिए इतिहास में कुछ अपराधी/आतंकवादी समूहों ने ऐसी शक्तिशाली सामग्री का दुरुपयोग किया है। RDX जैसे सैन्य विस्फोटकों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़े नियंत्रण होते हैं। उत्पादन, भंडारण, परिवहन और आयात/निर्यात पर लाइसेंस और निगरानी रहती है। आतंकवाद के संदर्भ में अधिकारियों की प्राथमिकताएं रहती हैं कि संवेदनशील स्टॉक का कड़ाई से नियंत्रण, तस्करी के मार्गों की निगरानी, सीमाओं पर जांच और संदिग्ध खरीद-फरोख्त पर नजर रखी जाए। स्थानीय प्रशासन और उद्योगों को भी सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी होता है ताकि सामग्री का अवैध उपयोग रोका जा सके।