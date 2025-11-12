Delhi Blast: उमर नबी की ‘लाल कार’ बरामद, दोस्त के फार्महाउस में थी इकोस्पोर्ट

हरियाणा पुलिस को एक लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट कार मिली है, जो लाल किले धमाके के संदिग्ध उमर नबी की बताई जा रही है। यह गाड़ी हरियाणा के खंडवाली गांव के एक फार्महाउस से बरामद की गई है। सुबह से ही कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया था क्योंकि जांच के दौरान पुलिस को यह पता चल गया था कि यह कार उमर नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को यह गाड़ी उमर नबी के दोस्त के फार्महाउस में मिली। अब उमर नबी के दोस्त को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।