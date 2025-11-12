Delhi Blast: उमर नबी की ‘लाल कार’ बरामद, दोस्त के फार्महाउस में थी इकोस्पोर्ट

दिल्ली कार विस्फोट का नया वीडियो आया सामने (Photo-Patrika)
Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के संदिग्ध उमर नबी की लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार मिल गई है। पुलिस के अनुसार, इस लाल कार को हरियाणा के खंडावाली गांव से जब्त किया गया है। अधिकारियों ने इससे पहले दिन में ही कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि यह गाड़ी नबी के नाम पर पंजीकृत है।
हरियाणा पुलिस को एक लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट कार मिली है, जो लाल किले धमाके के संदिग्ध उमर नबी की बताई जा रही है। यह गाड़ी हरियाणा के खंडवाली गांव के एक फार्महाउस से बरामद की गई है। सुबह से ही कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया था क्योंकि जांच के दौरान पुलिस को यह पता चल गया था कि यह कार उमर नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को यह गाड़ी उमर नबी के दोस्त के फार्महाउस में मिली। अब उमर नबी के दोस्त को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।
आपको बता दें कि ब्लास्ट के समय नबी जिस i20 कार को चला रहा था, वह पहले पुलवामा के एक प्लंबर के नाम पर पंजीकृत पाई गई थी, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया था कि उनका मानना है कि लाल किले के पास विस्फोट के समय गाड़ी में 60 किलोग्राम से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट था।
यह खबर अपडेट की जा रही है…
