Delhi Blast: उमर नबी की मां को ले गए अफसर, गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी जांच

एनआईए को सौंपी गई दिल्ली धमाकों की जांच (Photo-patrika)
Delhi Blast Updates: राजधानी दिल्ली में लालकिले के पास हुए धमाके में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है और 20 से ज्यादा घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली धमाके के बाद हालात और जांच पर नजर बनाए हुए हैं। यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। कई एजेंसियां एक साथ जांच कर रही हैं। इसी बीच दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी। पीटीआई के अनुसार, इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में कार में सवार तीन लोग भी शामिल है।
लाल किले के पास विस्फोट करने वाली हुंडई i20 कार चलाने वाले संदिग्ध उमर नबी की मां का डीएनए पुलवामा से एकत्र किया जा रहा है। दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में पड़े अज्ञात शवों से उसका मिलान किया जाएगा। पुलवामा स्थित नबी के गांव में, उनके परिवार और स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि उनकी मां को ले जाया गया है, ताकि उनका डीएनए नमूना एकत्र किया जा सके।
यह खबर अपडेट की जा रही है…
