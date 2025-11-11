दिल्ली ब्लास्ट: पीएम मोदी का आया बयान, ‘सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं, हमले के दोषियों को….’

Delhi Blasts: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भूटान पहुंच गए हैं। वे भूटान में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भूटान से उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट पर बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं बहुत भारी मन से यहां आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी को बहुत दुखी किया है। मैं प्रभावित परिवारों का दुःख समझता हूं। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक पहुंचेंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।