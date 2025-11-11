दिल्ली ब्लास्ट: पीएम मोदी का आया बयान, ‘सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं, हमले के दोषियों को….’

पीएम मोदी। (फोटो- ANI)
Delhi Blasts: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भूटान पहुंच गए हैं। वे भूटान में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भूटान से उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट पर बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं बहुत भारी मन से यहां आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी को बहुत दुखी किया है। मैं प्रभावित परिवारों का दुःख समझता हूं। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक पहुंचेंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार शाम हुए ब्लास्ट मामले को लेकर आज अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई। गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) चीफ तपन डेका, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के डायरेक्टर जनरल सदानंद वसंत डेट और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात भी वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल हुए।
इससे पहले सोमवार को धमाके के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर से बात की थी और NIA, NSG, FSL और दिल्ली पुलिस को शामिल करते हुए एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी-एजेंसी जांच के निर्देश दिए थे।
लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। लखनऊ में UP ATS और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मड़ियांव इलाके के एक घर और शॉपिंग मॉल में छापेमारी की, जो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, जांच डॉ. मुजम्मिल की महिला मित्र शाहीन के ठिकाने पर भी केंद्रित है।
जांच सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और विस्फोटक डेटोनेटर के इस्तेमाल के संकेत मिले हैं. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई सैंपल जुटाए हैं. हालांकि अंतिम एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि ब्लास्ट में किस प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था.
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
दिल्ली ब्लास्ट