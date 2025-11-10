Delhi Blast: ब्लास्ट वाली जगह पहुंचे अमित शाह, घटनास्थल का लिया जायजा, LNJP अस्पताल पहुंचीं CM रेखा गुप्ता

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 'शाम 6:52 बजे एक धीमी गति से चल रही i20 कार लाल बत्ती पर रुकी थी। अचानक तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज 3 किमी दूर तक सुनाई दी। प्रारंभिक जांच में विस्फोटक पदार्थ की मौजूदगी के संकेत मिले हैं।' उन्होंने कहा कि 'कार का नंबर HR-26DA-XXXX है, जो ओखला के सलमान मलिक के नाम रजिस्टर्ड है। मलिक को गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया है। वह दावा कर रहा है कि कार उसने 15 दिन पहले बेच दी थी। खरीदार की तलाश तेज है।'