Delhi Blast: ब्लास्ट वाली जगह पहुंचे अमित शाह, घटनास्थल का लिया जायजा, LNJP अस्पताल पहुंचीं CM रेखा गुप्ता

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने से पहले उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shaitan Prajapat

Nov 10, 2025

delhi blast

ब्लास्ट वाली जगह पहुंचे अमित शाह (Photo-ANI)

Delhi Blast: दिल्ली की सड़कों पर सोमवार शाम करीब 6:52 बजे एक भयावह धमाका गूंजा, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास लाल बत्ती पर रुकी एक ह्युंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके की लपटों ने आसपास खड़ी कम से कम तीन अन्य गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरा इलाका धुएं और आग से भर गया।

घटनास्थल पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात करीब 9:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और चिकित्सकों से उनकी स्थिति की जानकारी ली। मौके पर मीडिया से बातचीत में शाह ने कहा, 'यह संदिग्ध विस्फोट है। सभी संभावनाओं—चाहे वह तकनीकी खराबी हो या सुनियोजित साजिश—की गहन जांच की जा रही है।' उन्होंने बताया कि विस्फोट के मात्र 10 मिनट के भीतर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें मौके पर थीं।

दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा: अमित शाह

शाह ने आगे कहा, 'मैंने आईबी चीफ तपन डेका से विस्तृत ब्रीफिंग ली है। एनआईए के डीजी को तुरंत टीम भेजने का निर्देश दिया गया है। एनएसजी की बॉम्ब स्क्वॉड, एफएसएल और डॉग स्क्वॉड भी मौजूद हैं। आसपास के 2 किमी दायरे के सभी सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए गए हैं।' गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि 'जल्द ही ठोस निष्कर्ष सामने आएगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।'

सीएम रेखा गुप्ता LNJP अस्पताल पहुंचीं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रात 10 बजे के करीब एलएनजेपी अस्पताल पहुंचीं। घायलों के बेडसाइड पर खड़ीं सीएम ने कहा, 'यह दिल्ली के लिए काला दिन है।' उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि कोई कसर न छोड़ें, हर मिनट कीमती है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 'शाम 6:52 बजे एक धीमी गति से चल रही i20 कार लाल बत्ती पर रुकी थी। अचानक तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज 3 किमी दूर तक सुनाई दी। प्रारंभिक जांच में विस्फोटक पदार्थ की मौजूदगी के संकेत मिले हैं।' उन्होंने कहा कि 'कार का नंबर HR-26DA-XXXX है, जो ओखला के सलमान मलिक के नाम रजिस्टर्ड है। मलिक को गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया है। वह दावा कर रहा है कि कार उसने 15 दिन पहले बेच दी थी। खरीदार की तलाश तेज है।'

पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, 'दिल्ली ब्लास्ट में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके प्रति गहन संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। मैंने गृह मंत्री शाह से विस्तृत बात की है। प्रभावितों की हरसंभव मदद की जा रही है।'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, 'यह घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिवारों के साथ खड़ा हूं। घायलों की प्रार्थना।'

राजधानी में हाई अलर्ट, मेट्रो सेवा प्रभावित

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कार में कम से कम 5-7 किलो RDX या समकक्ष उच्च-तीव्रता विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ प्रतीत होता है। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि बाकी है। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित। लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद। यमुना पार के सभी प्रवेश द्वारों पर चेकिंग। ड्रोन सर्विलांस शुरू। सोशल मीडिया पर आतंकी हमले की अफवाहें तेज, लेकिन पुलिस ने कहा, बिना पुष्टि के कोई दावा न करें।

Blast in Delhi

दिल्ली ब्लास्ट

10 Nov 2025 11:34 pm

Delhi Blast: ब्लास्ट वाली जगह पहुंचे अमित शाह, घटनास्थल का लिया जायजा, LNJP अस्पताल पहुंचीं CM रेखा गुप्ता

