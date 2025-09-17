Delhi BMW Crash: कोर्ट से गगनप्रीत को लगा बड़ा झटका, 27 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में उप सचिव नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर की बाइक को दिल्ली के धौला कुआं के पास एक BMW कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के समय गगनप्रीत कार चला रही थी। गगनप्रीत पर आरोप है कि उसने किसी पास के अस्पताल ले जाने के बजाए कई किलोमीटर दूर एक छोटे अस्पताल ले गई जहां पर अधिकारी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं में गगनप्रीत के खिलाफ केस दर्ज किया था।